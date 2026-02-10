ETV Bharat / state

राजसमंद के CRPF जवान का नीमच में 44 दिन बाद मिला कंकाल, राजकीय सम्मान से दी विदाई

सीआरपीएफ जवान की मौत का रहस्य अभी सुलझा नहीं है. फॉरेंसिक जांच में ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

CRPF man Death
मृतक के परिजनों को तिरंगा सौंपते सीआरपीएफ अधिकारी (ETV Bharat Rajasmand)
Published : February 10, 2026 at 7:12 PM IST

राजसमंद: मध्यप्रदेश के नीमच के CRPF कैंपस से छुट्‌टी के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब जवान का कंकाल 44 दिन बाद उसी कैंपस परिसर में मिला. सीआरपीएफ व एमपी उसके कंकाल रूपी पार्थिव शरीर को लेकर राजसमंद के भीम कस्बे में पहुंची. यहां उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सीआरपीएफ जवान कैसे लापता हुआ और उसकी मौत कैसे हुई.

सीआरपीएफ अधिकारी एपी टिर्की ने बताया कि राजसमंद जिले में भीम के कुम्हार मोहल्ला निवासी नन्दकिशोर प्रजापति (42) पुत्र अमरचंद प्रजापति वर्ष 2004 में CRPF में भर्ती हुए थे. 8 फरवरी को नीचम में सीआरपीएफ छावनी में सफाई के दौरान कर्मचारियों को झाड़ियों में कंकाल दिखाई दिया. सूचना पर CRPF अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाद में परिजनों के आने पर 9 फरवरी सुबह वह कंकाल नंदकिशोर प्रजापति का होने के रूप में पहचान हुई. पोस्टमॉर्टम के बाद पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी गई. जब उनका पार्थिव शरीर भीम पहुंचा, तो पूरे कस्बे ने तिरंगे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. राजकीय सम्मान से उसकी अंत्येष्टि की गई.

पत्नी से हुई थी आखिरी बात : सीआरपीएफ व नीमच के कैंट थाना पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया यही बात सामने आई कि 26 दिसंबर 2025 को आखिरी बार नन्दकिशोर की बात उनकी पत्नी गंगादेवी से हुई थी. तब उसने कहा था कि 27 दिसंबर को छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना होंगे और 28 दिसंबर तक घर लौट आएंगे. जब नन्दकिशोर जब घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने दोबारा मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. इस पर परिजनों ने नन्दकिशोर के साथी सीआरपीएफ जवान मांगीलाल को कॉल लगाया, तो बताया कि वह घर के लिए निकल गया. हालांकि उसका एक बैग कमरे में ही पड़ा है. एक मोबाइल कमरे में था, जबकि दूसरा मोबाइल यहां नहीं था.

CRPF man Death
सीआरपीफ नन्दकिशोर प्रजापति (ETV Bharat Rajasmand)

नीमच में तीन दिन तलाश, फिर गुमशुदगी दर्ज: 28 दिसंबर को भीम से परिवार के सदस्य नीमच में CRPF कैंपस पहुंचे. यहां सीआरपीएफ अधिकारियों से जानकारी ली, तो बताया कि नन्दकिशोर छुट्टी लेकर जा चुके हैं. परिजनों ने पुलिस के साथ क्षेत्रीय गांवों में तीन दिन तक तलाशी ली. आखिरकार 1 जनवरी 2026 को नीमच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसके बाद 8 फरवरी शाम कंकाल मिलने की सूचना मिली. इस पर परिजनों ने नीमच सीआरपीएफ कैंपस पहुंचकर कंकाल की पहचान नन्दकिशोर के रूप में की. फिलहाल मौत की असली वजह फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

