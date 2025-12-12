ETV Bharat / state

रामगढ़ में तीन माह से लापता युवक का नरकंकाल बरामद, पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रामगढ़ में तीन महीने से लापता युवक का नरकंकाल बरामद किया गया है. जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Skeleton recovered in Ramgarh
पुलिस के सामने प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025

रामगढ़: रामगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले में स्थित धंधार पोखर तालाब क्षेत्र के पास से पुलिस ने तीन माह से लापता सोनू राम के कंकाल के रूप में हड्डियों के कई टुकड़ों को बरामद किए, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. पीड़ित परिवार को न्याय, हक, अधिकार व मुआवजा की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने रामगढ़ मेन रोड सुभाष चौक को पूरी तरह जाम कर दिया.

रामगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले (शिबू कॉलोनी) में रंजीत सिंह उर्फ नाना नाम के युवक को लेकर गुरुवार को पुलिस धंधार पोखर के पास पहुंची और फिर उस स्थान से देर रात कपड़े और शरीर की कुछ हड्डियां नरकंकाल के रूप में मिलीं. इसके बाद पुलिस ने कपड़े और बरामद कंकाल, सिरिंज, कारतूस को प्लास्टिक के काले बैग में इकट्ठा कर अपने साथ थाना ले गई.

एसडीओ का बयान (ETV Bharat)

पुलिस की जांच के बाद हत्या की आशंका

पुलिस ने मोहल्ले के एक घर के अंदर कुएं में मोटर लगाकर कुएं का पानी निकलवाया और कई अन्य सामान बरामद किए. पूरी कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को करीब 11:00 बजे तक चली. जब परिजन पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि सोनू राम की हत्या रंजीत सिंह ने कर दी है, तब परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला. परिजनों और ग्रामीणों ने रामगढ़ शहर के सुभाष चौक को चारों ओर से पूरी तरह जाम कर दिया और न्याय के साथ मुआवजे की मांग करने लगे.

भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात

पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. ग्रामीणों और परिजनों को एसडीओ अनुराग तिवारी ने समझा-बुझाकर जाम खत्म कराया. अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि धंधार पोखर के पास लापता युवक का नरकंकाल बरामद हुआ है, कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं.

पूरे मामले को लेकर परिजन मुआवजा और उचित न्याय के लिए सड़क जाम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सरकारी प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा. उनकी एक मांग जमीन को लेकर भी थी, जिसे नियम अनुसार बंदोबस्ती करने की प्रक्रिया की जाएगी. पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है.

क्या था मामला

रामगढ़ पुलिस ने बुधवार को शिबू कॉलोनी के तीन लोगों को हिरासत में लिया था और इनसे पूछताछ की तो कई राज खुले, जिनमें 17 सितंबर 2025 से लापता युवक सोनू राम से जुड़ा मामला भी शामिल था. हिरासत में लिए गए रंजीत सिंह उर्फ नाना नाम के युवक को लेकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया. तब हिरासत में लिए गए युवक के बताए स्थान पर खुदाई करने के बाद नरकंकाल (शरीर की हड्डियां) बरामद हुआ.

कपड़ों को देखकर लापता सोनू राम के परिजनों ने कपड़ों की पहचान की और रोने-बिलखने लगे. यही नहीं, पुलिस ने शिबू कॉलोनी में एक घर के अंदर कुएं में मोटर पंप से पानी निकालकर इंजेक्शन और कारतूस भी कुएं के अंदर से बरामद किए. फिलहाल तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

