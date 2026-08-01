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मिर्जापुर में 8 माह की बच्ची का खेत में मिला कंकाल; संदिग्ध हालात में हुई थी लापता, जानवरों के पंजे के निशान मिले

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि खेत से मिले कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:37 PM IST

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मिर्जापुर : जनपद कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ महीने की लापता बच्ची का चार दिन बाद खेत में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि खेत से मिले कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. कंकाल की पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. जानवरों के पंजे के निशान मिले हैं. प्रथम दृष्टया जानवरों द्वारा शव क्षत विक्षिप्त करने का शंका है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब घर से चार दिन पहले लापता हुई आठ महीने की बच्ची का कंकाल खेत में मिला. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले अकबर की आठ महीने की बेटी चार दिन पहले रात घर में सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. घर के आस-पास अज्ञात जानवर के पंजों के निशान मिलने पर आशंका जताई गई थी कि किसी जंगली जानवर ने बच्ची को उठा लिया होगा.

पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार तलाश कर रही थी. शनिवार सुबह घर से 300 किलोमीटर दूर खेत में बच्ची का कंकाल मिलने की सूचना पर बच्ची के पिता पहुंचकर पहचान की.

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बच्ची का कंकाल मिला
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