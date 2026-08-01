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मिर्जापुर में 8 माह की बच्ची का खेत में मिला कंकाल; संदिग्ध हालात में हुई थी लापता, जानवरों के पंजे के निशान मिले

मिर्जापुर : जनपद कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ महीने की लापता बच्ची का चार दिन बाद खेत में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि खेत से मिले कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. कंकाल की पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. जानवरों के पंजे के निशान मिले हैं. प्रथम दृष्टया जानवरों द्वारा शव क्षत विक्षिप्त करने का शंका है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब घर से चार दिन पहले लापता हुई आठ महीने की बच्ची का कंकाल खेत में मिला. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.