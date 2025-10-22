ETV Bharat / state

लापता शख्स का जंगल में मिला नरकंकाल, संदिग्ध मानकर पुलिस कर रही जांच

कोरबा जिले में लापता शख्स का नरकंकाल मिला है.

लापता शख्स का जंगल में मिला नरकंकाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
कोरबा : कोरबा जिले में वनांचल क्षेत्र श्यांग के गांव सोलवा में एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ है. जिसकी पहचान लगभग एक महीने से लापता 38 वर्षीय ग्रामीण सुखसागर के तौर पर की गई है. कंकाल जंगल में मिला है, ग्रामीण 18 सितंबर से लापता था. जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.


कब हुआ था लापता : मृतक के भाई लक्ष्मी चौहान ने बताया कि 15 सितंबर को उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था. जिसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे. जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था. एक्सीडेंट की सूचना पर 18 सितंबर को सुखसागर भी अस्पताल पहुंचा था. अस्पताल में बेटे को देखने के बाद उसने घर लौटने की बात कही, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा.अगले दिन परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब वह नहीं मिला तब इसकी सूचना श्यांग थाना पुलिस को दी गई.


मौत के कारण का पता लग रही पुलिस : पुलिस के अनुसार, सूचना के बाद परिजन-रिश्तेदार और आसपास के लोग उसकी तलाश में जुटे हुए थे. एक महीने बाद गांव से लगे जंगल में एक पेड़ के नीचे नरकंकाल मिलने की सूचना मिली है. घटनास्थल पर एक गमछा और कुछ कपड़े मिले हैं. जो पेड़ पर बंधे हुए थे और नीचे कंकाल पड़ा था.

परिजनों को मौके पर बुलाया गया. जिन्होंने कपड़ों के आधार पर नरकंकाल की पहचान ग्रामीण सुखसागर के रूप में की. आशंका जताई जा रही है फांसी लगाकर जान दी होगी.फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. संदिग्ध मानकर मामले में आगे की जांच जारी है- विनोद सिंह, श्यांग थाना प्रभारी

हालांकि फिलहाल मौत के कारण का स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल सका है पुलिस ने जांच की बात कही है. परिजनों ने बताया कि वह खेती-किसानी का काम करता था. उसके चार बच्चे हैं, जिनमें से बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ था. लापता होने के पहले वह परेशान चल रहा था, लेकिन पूछने पर कभी कुछ बताया नहीं.

