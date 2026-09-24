बिहार के सोन नदी में मिला कंकाल, पहचानना हो रहा है मुश्किल
सोन की लहरों में बहकर आया इंसानी कंकाल, भूसऊला के पास मचा हड़कंप, पहचान बनी पहेली. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 24, 2026 at 1:34 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र में सोन नदी के किनारे उस वक्त ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया, जब नदी की तेज धार के साथ बहकर आया एक मानव कंकाल भूसऊला के पास किनारे पर दिखाई दिया. कंकाल को देखकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दी.
रोहतास में मिला कंकाल
कंकाल मिलने की सूचना मिलते ही दरिहट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नदी के किनारे पड़े मानव कंकाल को बरामद किया. कंकाल की स्थिति बेहद खराब होने के कारण मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह पता लगा पाना भी मुश्किल था कि यह किस व्यक्ति का शव है.
पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
पुलिस ने बरामद कंकाल को आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा. लेकिन यहां मेडिकल टीम के सामने भी कंकाल की स्थिति को लेकर चुनौती खड़ी हो गई. शरीर के अधिकांश हिस्से के काफी क्षतिग्रस्त और विघटित होने के कारण सामान्य प्रक्रिया से पोस्टमार्टम और पहचान करना मुश्किल बताया गया.
कंकाल की स्थिति काफी दयनीय
मेडिकल टीम ने पुलिस को बताया कि कंकाल की स्थिति काफी खराब है. ऐसे में इसे विशेष जांच के लिए पटना स्थित फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा. वहां वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फोरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कंकाल महिला का है या पुरुष का, उसकी उम्र क्या रही होगी और संभव हो तो उसकी पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी सामने आ सकते हैं.
''सोन नदी से मानव कंकाल मिलने की सुचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया है. चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि फॉरेंसिक जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है.''- उमेश प्रसाद सिंह, एएसआई, दरिहट थाना
इधर, सोन नदी में इन दिनों जलस्तर बढ़ा हुआ है. ऐसे में पुलिस और स्थानीय लोगों की शुरुआती आशंका है कि यह कंकाल किसी दूसरे स्थान से पानी के तेज बहाव में बहकर भूसऊला के पास पहुंचा होगा. हालांकि, कंकाल वास्तव में कहां से बहकर आया और यह किस व्यक्ति का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल है.
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