फरीदाबाद में कंकाल मिलने से सनसनी, कई वर्षों से बंद था ट्यूबवेल घर, पुलिस जांच जारी
फरीदाबाद में ट्यूबवेल घर से कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई, ट्यूबवेल घर की वर्षों से बंद पड़ा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
Published : January 27, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 3:00 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में ट्यूबवेल घर से कंकाल मिलने का मामला सामने आया है. जिला नागरिक बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्रांगण में बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लिया. वहीं, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया.
"मजदूरों ने देखा कंकाल": SGM नगर के SHO सुनील कुमार ने बताया कि "जिला नागरिक बादशाह खान के अस्पताल के कैंपस के पीछे एक बहुत पुराना ट्यूबवेल है, जो काफी सालों से बंद है. इस ट्यूबवेल के बाहर सुबह मजदूर पाइपलाइन डालने के लिए काम कर रहे थे. इस दौरान मजदूर ने अपना सामान रखने के लिए ट्यूबवेल के घर का गेट को खोला, तो वहां पर कंकाल दिखा. जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी. अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया.
"जांच के लिए भेजे सैंपल": एसएचओ ने बताया कि "कंकाल करीब 1 साल पुराना है. जिसकी हड्डियों के कुछ हिस्से भी गायब है. फिलहाल फॉरेंसिक टीम भी साथ में जांच कर रही है. नर कंकाल को कब्जे में लिया गया है. उसकी जांच के लिए सेंपल लैब भेज दिए गे हैं. रिपोर्ट आने पर ही मामले का खुलासा हो पाएगा. कंकाल महिला का है या पुरुष है".
ये भी पढ़ें: रोहतक में मामूली सी कहासुनी में मर्डर, हमलावरों ने पीछा कर मंदिर से निकाला, चाकू से गोदकर मार डाला
ये भी पढ़ें: हिसार में दम घुटने से 3 की मौत, 2 गंभीर, आग जलाकर कमरे में सो गए थे 5 कर्मचारी, एक युवक की दो माह पहले हुई थी शादी