फरीदाबाद में कंकाल मिलने से सनसनी, कई वर्षों से बंद था ट्यूबवेल घर, पुलिस जांच जारी

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में ट्यूबवेल घर से कंकाल मिलने का मामला सामने आया है. जिला नागरिक बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्रांगण में बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लिया. वहीं, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

"मजदूरों ने देखा कंकाल": SGM नगर के SHO सुनील कुमार ने बताया कि "जिला नागरिक बादशाह खान के अस्पताल के कैंपस के पीछे एक बहुत पुराना ट्यूबवेल है, जो काफी सालों से बंद है. इस ट्यूबवेल के बाहर सुबह मजदूर पाइपलाइन डालने के लिए काम कर रहे थे. इस दौरान मजदूर ने अपना सामान रखने के लिए ट्यूबवेल के घर का गेट को खोला, तो वहां पर कंकाल दिखा. जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी. अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया.