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सायना नेहवाल के साथ दौड़ेगा चंडीगढ़, 27 सितंबर को एसके ट्राईसिटी मैराथन, टी-शर्ट और बिब लॉन्च, साइबर क्राइम के खिलाफ देंगे संदेश

सायना नेहवाल के साथ दौड़ेगा चंडीगढ़ ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में 27 सितंबर को एसके ट्राईसिटी मैराथन आयोजित की जाएगी. मैराथन की शुरुआत और समापन सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब से होगा. इसमें 3, 10 और 21.097 किलोमीटर की तीन श्रेणियों में प्रतिभागी दौड़ेंगे. सायना नेहवाल भी होंगी शामिल: अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल भी मैराथन में प्रतिभागियों के साथ दौड़ेंगी. कार्यक्रम में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर, मेयर सौरभ जोशी, संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा और एसके फाइनेंस के डायरेक्टर यश सेतिया भी शामिल होंगे. टी-शर्ट और बिब लॉन्च: चंडीगढ़ प्रेस क्लब में शुक्रवार को मैराथन की टी-शर्ट और बिब लॉन्च किए गए. इस दौरान आयोजकों ने तीनों श्रेणियों के रूट और पुरस्कारों की जानकारी साझा की. आयोजक मुकेश मिश्रा सहित एसके फाइनेंस के अधिकारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. हाफ मैराथन का लंबा रूट: चंडीगढ़ क्लब से 21.097 किलोमीटर की हाफ मैराथन शुरू होकर उत्तर मार्ग, रोज गार्डन और सुखना लेक वॉक पाथ होते हुए रेगुलेटरी एंड तक जाएगी. यहां यू-टर्न के बाद प्रतिभागी इसी रूट से वापस चंडीगढ़ क्लब पहुंचेंगे और निर्धारित दूरी पूरी करेंगे. वहीं,10 किलोमीटर की दौड़ भी चंडीगढ़ क्लब से शुरू होकर रेगुलेटरी एंड तक जाएगी और वापस लौटेगी. वहीं 3 किलोमीटर की फन रन में प्रतिभागी उत्तर मार्ग से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाकर यू-टर्न लेंगे और वापस चंडीगढ़ क्लब पहुंचेंगे.