ETV Bharat / state

नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने रचा नया कीर्तिमान, एक दिन में किया इतने मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन

नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना ( ETV Bharat )

शिमला: भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जलविद्युत परियोजना, एसजेवीएन (SJVN) के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (NJHPS) ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. परियोजना ने 4 जुलाई 2026 को 39.571 मिलियन यूनिट (MU) विद्युत उत्पादन कर अपने इतिहास का दूसरा सर्वाधिक एकल-दिवसीय (single-day) उत्पादन दर्ज किया है. इस बड़ी कामयाबी से देश के ऊर्जा क्षेत्र और एसजेवीएन प्रबंधन में भारी उत्साह है. इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ नाथपा झाकड़ी परियोजना ने 18 जुलाई 2023 को बनाए गए 39.570 मिलियन यूनिट के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, 13 अगस्त 2024 को स्थापित किया गया 39.572 मिलियन यूनिट का सर्वकालिक सर्वाधिक एकल-दिवसीय उत्पादन का रिकॉर्ड अभी भी अटूट है. मौजूदा उत्पादन इस ऑल-टाइम रिकॉर्ड से महज 0.001 मिलियन यूनिट ही पीछे रहा, जो परियोजना की कार्यक्षमता और मजबूत तकनीकी आधार को दर्शाता है. शीर्ष प्रबंधन ने दी बधाई और थपथपाई पीठ एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भूपेंद्र गुप्ता ने इस गौरवशाली उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा: यह रिकॉर्ड परियोजना की परिचालन उत्कृष्टता, बेहतरीन टीमवर्क और हमारे कर्मचारियों की कड़ी प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है. मुझे पूरा विश्वास है कि एसजेवीएन भविष्य में भी ऊर्जा उत्पादन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा और देश को रोशन करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा.