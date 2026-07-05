नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने रचा नया कीर्तिमान, एक दिन में किया इतने मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन
नाथपा-झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने दूसरा सबसे बड़ा एकल-दिवसीय रिकॉर्ड बनाया. सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 2:08 PM IST
शिमला: भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जलविद्युत परियोजना, एसजेवीएन (SJVN) के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (NJHPS) ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. परियोजना ने 4 जुलाई 2026 को 39.571 मिलियन यूनिट (MU) विद्युत उत्पादन कर अपने इतिहास का दूसरा सर्वाधिक एकल-दिवसीय (single-day) उत्पादन दर्ज किया है. इस बड़ी कामयाबी से देश के ऊर्जा क्षेत्र और एसजेवीएन प्रबंधन में भारी उत्साह है.
इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ नाथपा झाकड़ी परियोजना ने 18 जुलाई 2023 को बनाए गए 39.570 मिलियन यूनिट के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, 13 अगस्त 2024 को स्थापित किया गया 39.572 मिलियन यूनिट का सर्वकालिक सर्वाधिक एकल-दिवसीय उत्पादन का रिकॉर्ड अभी भी अटूट है. मौजूदा उत्पादन इस ऑल-टाइम रिकॉर्ड से महज 0.001 मिलियन यूनिट ही पीछे रहा, जो परियोजना की कार्यक्षमता और मजबूत तकनीकी आधार को दर्शाता है.
शीर्ष प्रबंधन ने दी बधाई और थपथपाई पीठ
एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भूपेंद्र गुप्ता ने इस गौरवशाली उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा:
यह रिकॉर्ड परियोजना की परिचालन उत्कृष्टता, बेहतरीन टीमवर्क और हमारे कर्मचारियों की कड़ी प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है. मुझे पूरा विश्वास है कि एसजेवीएन भविष्य में भी ऊर्जा उत्पादन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा और देश को रोशन करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
देश का सबसे बड़ा जलविद्युत प्लांट
1500 मेगावाट क्षमता का नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन देश का सबसे बड़ा जलविद्युत प्लांट है. नाथपा झाकड़ी प्लांट प्रति वर्ष 6950.88 (6612) मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्लांट को गुणवत्ता प्रबंधन ने वार्षिक लक्ष्यों से अधिक विद्युत उत्पादन करने में सक्षम बनाया है.
नाथपा झाकड़ी परियोजना के निष्पादन के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच जुलाई,1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे. नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना को 50:50 के ऋण इक्विटीगत अनुपात के आधार पर वित्त पोषित किया गया है. परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है. परियोजना को 8187 करोड़ रपए की लागत से पूरा किया गया था.
2004 में कमीशन हुई थी परियोजना
परियोजना को मई,2004 में कमीशन किया गया था. आधिकारिक तौर पर 28 मई,2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया. नाथपा झाकड़ी जलविद्युत प्लांट से बिजली का आबंटन उत्तर भारतीय राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड समेत दिल्ली और चंडीगढ़ के सभी शहरों को होता है, जिससे ग्रिड इस क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सक्षम है.
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