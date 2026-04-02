SJVN ने वित्त वर्ष 2025-26 में छुआ उपलब्धि का एक और शिखर, इतने मिलियन यूनिट ऊर्जा का किया उत्पादन
हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऊर्जा उत्पादन में नई उपलब्धि अपने नाम की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 12:20 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के बीच जहां राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी वाले उपक्रम एसजेवीएन लिमिटेड (SJVNL) ने अपनी यात्रा में नया शिखर छू लिया है. एसजेवीएन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 13,302 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करके ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस उपलब्धि के लिए एसजेवीएन के CMD भूपेंद्र गुप्ता ने लिमिटेड के कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में SJVNL महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
"एसजेवीएन के ऑपरेशनल पावर स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 13,302 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन कर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 1500 मेगावाट क्षमता वाले नाथपा-झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,506.617 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया. इस हाइड्रो प्रोजेक्ट ने कमीशन होने के बाद एक वित्त वर्ष के अंदर दूसरा सबसे अधिक वार्षिक ऊर्जा उत्पादन किया है. साथ ही मार्च 2026 में इस पावर स्टेशन ने 150 बिलियन यूनिट संचयी बिजली उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया है." - भूपेंद्र गुप्ता, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD), एसजेवीएन लिमिटेड
इन हाइड्रो पावर ने भी तोड़े रिकॉर्ड
इसके अलावा 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,108.034 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक उत्पादन दर्ज किया. अपने 11 सालों के संचालन इतिहास में पहली बार इस पावर स्टेशन ने 2100 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पार किया है. वहीं, 60 मेगावाट नैतवार मोरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 310.37 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया, जो इसके संचालन और रखरखाव (O&M) का दूसरा साल है. यह उत्पादन इसके डिजाइन एनर्जी 265.5 मिलियन यूनिट से 17 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर स्टेशन ने 19 मार्च 2026 को 1 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया.
कर्मचारियों को दिया सफलता का श्रेय
भूपेंद्र गुप्ता ने इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी और भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों और सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पहले प्रोजेक्ट के कमीशनिंग के बाद से कंपनी लगातार विकास कर रही है और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा ने इस सफलता का श्रेय कर्मचारियों की समर्पित कार्यशैली को दिया और कहा कि कंपनी की परियोजनाओं ने विशेष रूप से परियोजना क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
एसजेवीएन के निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे ने भी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा, "ये उपलब्धियां संगठन की मजबूत परिचालन क्षमता और देश के ऊर्जा क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं. नवरत्न सीपीएसई एसजेवीएन भारत सरकार के 2030 तक 500 गीगावाट नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है."