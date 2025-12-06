ETV Bharat / state

SJPNL को वर्ल्ड बैंक से मिली 587.19 करोड़ की राशि, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी

शिमला: जिला कांगड़ा में धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया था. इस दौरान बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और लोकेंद्र कुमार ने सरकार से शिमला जल प्रबंधन को लेकर सवाल पूछा था.

इंद्रदत्त लखनपाल और लोकेंद्र कुमार ने सरकार से सवाल पूछा था कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ( SJPNL) को विश्व बैंक से शिमला शहर में चौबीस घंटे पानी देने के लिए कितनी धनराशि लोन या सहायता के रूप में प्राप्त हुई है यह धनराशि कब-कब और कितनी प्राप्त हुई. इस धनराशि को किस सरकारी एजेंसी के माध्यम से 31.10.2025 तक किस कार्य में कहां-कहां और कितना-कितना व्यय किया गया. साथ ही ये भी पूछा गया था कि क्या इस धनराशि को सरकार ने अन्य सरकारी खर्चों के लिए स्थानांतरित किया है, यदि हां, तो कितनी धनराशि स्थानांतरित करके कहां-कहां व्यय की गई है.

सदन के पटल में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को शिमला हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर रिजल्ट को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए विश्व बैंक की ओर से अक्तूबर 2025 तक कुल रू. 587.19 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदान की गई है, जिसमें 239.99 करोड़ रु. की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को प्रदान की है. इसके अतिरिक्त सरकार ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को 316.12 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से अभी तक प्रदान की गई है.