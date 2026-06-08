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सियान गुड़ी में बुजुर्गों के साथ बच्चे बने मंत्री, लुडो कैरम खेलकर बढ़ाया उत्साह

सरगुजा : अंबिकापुर में बुर्जुगों के लिए खास व्यवस्था की गई है. बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना हो इसके लिए सियान गुड़ी का शुभारंभ किया गया है.सियान गुड़ी सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा क्लब है जिसमें मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, इतना ही नहीं यहां पर भोजन और थेरेपी की भी अलग से व्यवस्था की गई है. ये एक प्रकार का डे केयर सेंटर होगा जहां कोई भी सीनियर सिटीजन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रह सकता है.इस दौरान वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं.





मंत्रियों ने बुजुर्गों के साथ बिताए सुकून भरे पल

इस सियान गुड़ी के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ओपी चौधरी और लक्ष्मी राजवाड़े ने बुर्जुगों के साथ सुकून भरे पल बिताएं.बुजुर्गों के साथ मंत्री ओपी चौधरी ने लूडो खेला,वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कैरम खेलकर बुजुर्गों का हौसला बढ़ाया. प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी पहल के रूप में सियान गुड़ी डे केयर सेंटर तेजी से प्रदेश के कई हिस्सों में शुरु किया जा रहा है.

बुजुर्गों का सुंदर ठिकाना सियान गुड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)