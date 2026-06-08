सियान गुड़ी में बुजुर्गों के साथ बच्चे बने मंत्री, लुडो कैरम खेलकर बढ़ाया उत्साह
अंबिकापुर में मंत्री ओपी चौधरी और लक्ष्मी राजवाड़े ने बुजुर्गों के लिए सियान गुड़ी का शुभारंभ किया.यहां बुजुर्ग अकेलेपन को दूर कर सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 5:21 PM IST
सरगुजा : अंबिकापुर में बुर्जुगों के लिए खास व्यवस्था की गई है. बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना हो इसके लिए सियान गुड़ी का शुभारंभ किया गया है.सियान गुड़ी सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा क्लब है जिसमें मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, इतना ही नहीं यहां पर भोजन और थेरेपी की भी अलग से व्यवस्था की गई है. ये एक प्रकार का डे केयर सेंटर होगा जहां कोई भी सीनियर सिटीजन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रह सकता है.इस दौरान वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं.
मंत्रियों ने बुजुर्गों के साथ बिताए सुकून भरे पल
इस सियान गुड़ी के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ओपी चौधरी और लक्ष्मी राजवाड़े ने बुर्जुगों के साथ सुकून भरे पल बिताएं.बुजुर्गों के साथ मंत्री ओपी चौधरी ने लूडो खेला,वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कैरम खेलकर बुजुर्गों का हौसला बढ़ाया. प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी पहल के रूप में सियान गुड़ी डे केयर सेंटर तेजी से प्रदेश के कई हिस्सों में शुरु किया जा रहा है.
जो हमारे सम्माननीय बुजुर्ग होते हैं वो समाज के धरोहर हैं.ओल्ड इज गोल्ड हमेशा बोला जाता है. उनके अनुभव से ही आने वाली पीढ़ी बेहतर लाभ लेते हुए समाज को एक अच्छा मूल्यात्मक दिशा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने बढ़ाने का काम कर सकती है. इसलिए बुजुर्गों का सम्मान किसी भी समाज में होना अत्यंत आवश्यक है. उसी सोच के साथ सियानगुड़ी डे केयर सेंटर सभी प्रकार की मनोरंजन व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ की जा रही है-ओपी चौधरी,वित्त मंत्री
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी समाज कल्याण विभाग की मंत्री बहन राजवाड़े जी के प्रयासों से अभी अंबिकापुर में भी यह सेंटर आज प्रारंभ हुआ है.वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि आज अंबिकापुर जिले में सियानगुड़ी डे केयर सेंटर का शुभारंभ यहां के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री और वरिष्ठ जनों के माध्यम से किया गया है, उसमें से मैं भी हूं.
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है इसलिए कि हम बुजुर्गों को सम्मानजनक स्थान दे पा रहे हैं. क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यस्तता भरी जिंदगी में हमारे जो सियान हैं जो बुजुर्ग हैं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो अकेलापन महसूस ना हो इसके लिए डे केयर सेंटर खोला गया है ताकि हमारे बुजुर्ग महिला हो बुजुर्ग पुरुष हो वो यहां पर आकर दिन भर अपना समय यहां व्यतीत कर सके.
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