लोकोमोटिव इंजन की छठीं यूनिट वाराणसी से रवाना; अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से मिला है 10 यूनिट का ऑर्डर

वाराणसी: बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) द्वारा निर्मित स्वदेशी 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की छठी यूनिट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक रवाना की गई. बरेका को मोजाम्बिक से 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कुल 10 इंजनों का ऑर्डर मिला है. 15 दिसंबर 2025 को छठीं यूनिट भेजी गई है.

इन लोकोमोटिव इंजनों की आपूर्ति एम/एस राइट्स (RITES) के माध्यम से की जा रही है. वर्ष 2014 से अब तक बरेका ने श्रीलंका, म्यांमार और मोजाम्बिक जैसे देशों को लोकोमोटिव निर्यात किए हैं. इससे उन देशों की रेलवे प्रणालियों के विकास में सहयोग मिला है. अब तक भारत ने मेट्रो कोच, बोगियां, यात्री डिब्बे, लोकोमोटिव और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे उपकरण विभिन्न देशों में निर्यात किए हैं.

बरेका जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 10 लोकोमोटिव के निर्माण और निर्यात के अनुबंध के तहत पहले दो लोकोमोटिव जून 2025 में, तीसरा सितंबर में, चौथा अक्टूबर में, 5वां लोकोमोटिव 12 दिसंबर को भेजा गया था. इसके बाद छठा लोकोमोटिव 15 दिसंबर को रवाना किया गया है. यह निर्यात वैश्विक मंच पर लोकोमोटिव निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है.

बरेका द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक 3300 हॉर्स पावर केप गेज (1067 मिमी) लोकोमोटिव 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से संचालन में सक्षम है. इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार चालक अनुकूल सुविधाएं, जैसे- रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर और आधुनिक केबिन डिजाइन तैयार किया गया है.