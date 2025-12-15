ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया छठा आदमखोर भेड़िया; ड्रोन से मिली लोकेशन पर शार्प शूटरों ने साधा निशाना

बहराइच: दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र के गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों पर वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. वन विभाग के शूटरों ने एक और आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है. ग्रामीणों को अब राहत मिलने की संभावना है.

बीते सितंबर से शुरू हुए भेड़ियों के हमले के बाद अब तक बहराइच जनपद में 12 लोग जंगली जानवरों का शिकार हो चुके हैं. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. इतने लोगों के शिकार बनने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वन विभाग की टीम लगातार कांबिंग करते हुए लोगों को जागरूक भी कर रही है.

कैसरगंज तहसील इलाके के गोडहिया नंबर 4 के जरवा ग्राम में शनिवार की भोर करीब 3 बजे मां की गोद में सो रही एक वर्षीय आरवी पुत्री रामकुंवारे को भेड़िया जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में खींच ले गया था. जिसकी सूचना पाते ही वन विभाग की टीम ने इलाके में ड्रोन की मदद से निगरानी शुरू की.

भेड़िए की लोकेशन ट्रेस होते ही घेराबंदी करते हुए वन विभाग की टीम ने उसे मार गिराया था. इसके बाद रविवार की देर रात एक और भेड़िए को वन विभाग के शार्प शूटरों ने मार गिराया. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि टीम लगातार इलाके में मौजूद है. गांव में निगरानी ड्रोन से की जा रही है.