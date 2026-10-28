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हड़प्पा सभ्यता की मनका निर्माण कला को जीवित रखने में जुटी गुजरात के खंभात कारीगरों की छठी पीढ़ी, जानिए डिटेल

हड़प्पा सभ्यता की मनका निर्माण कला को जीवित रखने में जुटी खंभात कारीगरों की छठी पीढ़ी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: पत्थरों को तराश कर आभूषण बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता की उन्नत शिल्प परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. समय के साथ इस कला में कई बदलाव आए, लेकिन गुजरात के खंभात में कुछ परिवार आज भी पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक कारीगरी को जीवित रखने में जुटे हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की निदेशक रेनू द्विवेदी ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में मनका निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्राचीन तकनीकों का ज्ञान प्रतिभागियों तक पहुंचाना है.

हालांकि, अब आधुनिक तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया है, लेकिन पत्थर को सही आकार देना और बारीक नक्काशी करना आज भी मेहनत और अनुभव का काम है. अनवर हुसैन के मुताबिक, एक नेकलेस तैयार करने में लगभग एक महीने तक का समय लग सकता है.

इसके बाद पत्थरों को गर्म करने, आकार देने और घिसाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी. पूरी कारीगरी हाथों से की जाती थी और इसमें काफी समय लगता था.

अनवर हुसैन शेख ने बताया कि पहले के समय में पत्थरों को तैयार करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था. कारीगर पत्थरों को लंबे समय तक खुले स्थान या छत पर रखते थे, जहां ओस और प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से उन्हें काम करने लायक बनाया जाता था.

उनके मुताबिक, एक ही कारीगर के लिए सभी चरणों में पारंगत होना काफी कठिन है. वह खुद इस पारंपरिक कला की विभिन्न तकनीकों में दक्ष हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं. उनका उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराना है, ताकि लोग प्राचीन भारतीय सभ्यता और उसकी शिल्पकला को समझ सकें.

उन्होंने कहा कि गुजरात के खंभात में इस काम से जुड़े कई कारीगर हैं, लेकिन मनका निर्माण की पूरी प्रक्रिया के सभी छह चरणों में दक्षता हासिल करना आसान नहीं है.

ईटीवी भारत से बातचीत में अनवर हुसैन शेख ने बताया कि वह पिछले पांच दशकों से हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी पत्थरों की नक्काशी और उनसे आभूषण बनाने के काम में लगे हैं. इस कला के जरिए वह नेकलेस, कान की बालियां और महिलाओं के पहनने के दूसरे आभूषण तैयार करते हैं, जिन्हें देश के अलग-अलग शहरों के साथ विदेशों में भी बेचा जाता है.

हड़प्पा सभ्यता की मनका निर्माण कला को जीवित रखने में जुटी खंभात कारीगरों की छठी पीढ़ी. (ईटीवी भारत)

गुजरात के खंभात से आए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार अनवर हुसैन शेख ने बताया कि प्राचीन मनका निर्माण की प्रक्रिया बेहद जटिल है. इसमें पत्थर का आकार निर्धारित करने से लेकर उसकी घिसाई, परिष्करण और छिद्रण तक कई चरण शामिल होते हैं. इन सभी चरणों में विशेष कौशल और अनुभव की ज़रूरत होती है.

उन्होंने कहा कि प्राचीन मनके केवल आभूषण के रूप में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे उस समय के समाज की तकनीकी दक्षता, कलात्मक अभिरुचि, आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक संपर्कों और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं. इनका अध्ययन प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की उन्नत शिल्प परंपराओं और तकनीकी उपलब्धियों को समझने में मदद करता है.

हड़प्पा सभ्यता की मनका निर्माण कला को जीवित रखने में जुटी खंभात के कारीगरों की छठी पीढ़ी (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि पत्थर की गुणवत्ता, उसकी कीमत और उस पर की गई कारीगरी के आधार पर आभूषणों की कीमत तय होती है। एक नेकलेस की कीमत लगभग 3,500 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. इसी तरह पत्थरों से नेकलेस, कानों के आभूषण, हार और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां भी बनाई जाती हैं.

अनवर हुसैन का कहना है कि लोग अक्सर इन आभूषणों को बनाने में लगने वाली मेहनत, बारीक नक्काशी और तकनीकी कौशल को नहीं समझ पाते. कई बार कारीगरों को उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत भी नहीं मिलती. इसके बावजूद वह अपनी पारंपरिक कला और प्राचीन सभ्यता की विरासत को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

शिल्प कला की प्रदर्शनी में पीएम नरेंद्र मोदी. (ईटीवी भारत)

छह पीढ़ियों से जारी है कारीगरी, बेटे भी सीख रहे हुनर

अनवर हुसैन शेख ने बताया कि उनके परिवार में यह काम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है. अब उनके बेटे भी इस पारंपरिक कारीगरी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं. उनके बेटे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वह अपने पिता से इस कला को सीख रहे हैं और अब तक निर्माण प्रक्रिया के तीन चरणों में काम करना सीख चुके हैं. आगे के चरण अधिक कठिन हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पिता के मार्गदर्शन में वह पूरी तकनीक सीख जाएंगे.

उन्होंने कहा कि पत्थरों से बने आभूषणों की मांग केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है. विदेशी ग्राहक भी इन आभूषणों को पसंद करते हैं. यह कला केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी पहचान भी है.

उन्होंने बताया कि "इस तरह के मनके और उनसे जुड़े आभूषण बनाने की पारंपरिक कारीगरी का प्रमुख केंद्र गुजरात का खंभात है. दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी इन आभूषणों की बिक्री होती है. वह स्वयं भी अलग-अलग शहरों में जाकर इन्हें बेचते हैं. पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी इस पारंपरिक कला और उसकी तकनीकों के बारे में जानकारी लेते हैं. इसके साथ ही बच्चों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें इस शिल्प से परिचित कराया जाता है."

पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम के हाथों प्रशस्ति पत्र पाते शिल्पकार. (ईटीवी भारत)

अनवर हुसैन ने अपने परिवार को मिले सम्मानों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता को वर्ष 1988 में इंदिरा गांधी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. वहीं, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था. उनके परिवार की छठी पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाने में लगी है.

हड़प्पा सभ्यता पर शोध में मददगार है पारंपरिक कारीगरी

हड़प्पा सभ्यता पर शोध कर रहीं अवधगढ़ डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर नीतू अग्रवाल ने बताया कि प्राचीन मनका निर्माण एक तकनीकी रूप से दक्ष शिल्प कला है. इसमें पत्थरों को गर्म करने, उन्हें आकार देने, पॉलिश करने और उनमें छेद करने जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए पारंपरिक शिल्पकारों का व्यावहारिक ज्ञान काफी महत्वपूर्ण है.

हड़प्पाकालीन पारंपरिक मनकों की कला. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में मनके किस तरह बनाए जाते थे, यह समझने के लिए उनके निर्माण के अलग-अलग चरणों की पहचान करना ज़रूरी है. पत्थर को पॉलिश करना, उसमें छेद करना और उसे सही आकार देना ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जिनका अध्ययन केवल लिखित विवरणों के आधार पर पूरी तरह नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिल्पकारों के अनुभव और उनकी तकनीकों को समझना आवश्यक है.

नीतू अग्रवाल के मुताबिक, हड़प्पा सभ्यता के समय इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को आज बिल्कुल उसी रूप में दोहराना संभव नहीं भी हो सकता, लेकिन खंभात के पारंपरिक शिल्पकारों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके उस दौर की निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है. इससे प्राचीन मनकों के निर्माण में अपनाई जाने वाली तकनीकों, उनके विभिन्न चरणों और उनकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है.

हड़प्पाकालीन पारंपरिक मनकों की कला के नमूने. (ईटीवी भारत)

इस तरह लखनऊ में आयोजित कार्यशाला ने एक ओर हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन शिल्प परंपरा को समझने का अवसर दिया, तो दूसरी ओर उन कारीगरों के अनुभव को सामने लाया, जो पीढ़ियों से इस कला को सहेजने में जुटे हैं. आधुनिक तकनीक के दौर में भी खंभात के शिल्पकारों की यह परंपरा इतिहास, शोध और रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है.