इन्विटेशन गोल्फ कप का छठा संस्करण 24 से, 100 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग

आयोजकों का कहना है कि इस संस्करण में 100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे जिनमें 12 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं.

Invitation Golf Cup Trophy unveiled
इन्विटेशन गोल्फ कप ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 6:36 PM IST

1 Min Read
जयपुर: कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)-एयू इनविटेशन गोल्फ कप का छठा संस्करण 24 जनवरी से रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित होगा. टूर्नामेंट में लेफ्टिनेंट जनरल, सदर्न वेस्ट कमान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मनजिंदर सिंह समेत महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, आयकर विभाग सहित कई ब्यूरोक्रेट्स, खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. करीब 100 से अधिक खिलाड़ियों में 12 महिला खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी.

कई श्रेणियां और गतिविधियां भी जोड़ी: इस दौरान आयोजक गौरव रूंगटा ने बताया कि यह कप खेल और कॉरपोरेट्स को एक साथ लाने और एक स्वस्थ व फिट जीवन शैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने की एक पहल है. इस वर्ष टूर्नामेंट विभिन्न हैंडीकैप श्रेणियों जैसे पुरुष, महिला, वेटरन, 60+ आदि स्टेबल फोर्ड फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसे ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए कई श्रेणियां और गतिविधियां भी जोड़ी गई हैं.

जूनियर गोल्फ अकेडमी होगी शुरू: रामबाग गोल्फ क्लब के मानद सचिव, समृद्ध शर्मा ने कहा कि खेल मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बदलाव की नींव भी रखते हैं. रामबाग गोल्फ क्लब उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में हम जूनियर गोल्फ अकेडमी खोलने का भी कार्य कर रहे हैं. इस अवसर पर सीआईआई राजस्थान के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख नितिन गुप्ता और सीआईआई राजस्थान के पूर्व चेयरमैन, विशाल बैद भी उपस्थित रहे.

