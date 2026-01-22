ETV Bharat / state

इन्विटेशन गोल्फ कप का छठा संस्करण 24 से, 100 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग

जयपुर: कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)-एयू इनविटेशन गोल्फ कप का छठा संस्करण 24 जनवरी से रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित होगा. टूर्नामेंट में लेफ्टिनेंट जनरल, सदर्न वेस्ट कमान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मनजिंदर सिंह समेत महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, आयकर विभाग सहित कई ब्यूरोक्रेट्स, खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. करीब 100 से अधिक खिलाड़ियों में 12 महिला खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी.

कई श्रेणियां और गतिविधियां भी जोड़ी: इस दौरान आयोजक गौरव रूंगटा ने बताया कि यह कप खेल और कॉरपोरेट्स को एक साथ लाने और एक स्वस्थ व फिट जीवन शैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने की एक पहल है. इस वर्ष टूर्नामेंट विभिन्न हैंडीकैप श्रेणियों जैसे पुरुष, महिला, वेटरन, 60+ आदि स्टेबल फोर्ड फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसे ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए कई श्रेणियां और गतिविधियां भी जोड़ी गई हैं.