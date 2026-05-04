ट्रेजरी घोटालाः हजारीबाग से छठा आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज
हजारीबाग से ट्रेजरी घोटाले से जुड़े छठे अभियुक्त को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है.
Published : May 4, 2026 at 10:43 PM IST
हजारीबाग: ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से छठे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
गिरफ्तार आरोपी का नाम सौरभ कुमार सिंह है. जो मूल रूप से रोहतास बिहार का रहने वाला है. वर्तमान में जानकी प्रजापति, हीराबाग चौक, कोरा, हजारीबाग में रहे थे. यह जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है.
जांच के दौरान मिले खाते में डेढ़ करोड़ रुपये
वर्तमान में हजारीबाग के हीराबाग चौक कोरा में रह रहा था. सीआईडी ने जांच के क्रम में पाया कि इसके अकाउंट में डेढ़ करोड़ रुपये फिक्स डिपॉजिट के रुप में जमा है. इसके अलावा करीब 18 लाख 86 हजार रुपये फ्रीज किए गए हैं. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त किया गया है.
कोषागार से अवैध निकासी
झारखंड सरकार के निर्देश पर हजारीबाग कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामलों की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है. मामले को लेकर लोहसिंगना थाना कांड संख्या-32/2026, 8.4.2026 धारा-316 (2)/316 (5)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2)/61(2) बीएनएस के अनुसार सीआईडी थाना कांड संख्या-5/26, 24.4.26 धारा-316 (2)/316 (5)/318 (4) /338/336(3)/340 (2)/61(2)/3(5) बीएनएस, 66 RW 43(a)(b) (d)(g)(h) (i) (j)/66 (c) (d) आईटी एक्ट अंकित किया गया है. मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है.
इस मामले में इससे पहले पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो न्यायिक हिरासत में हैं. इनमें शंभू कुमार, काजल कुमारी, रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, खुशबू सिंह और धीरेंद्र सिंह शामिल है.
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