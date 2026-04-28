लास्ट वीडियो कॉल से टूटा दिल ?, करनाल में किशोरी ने की खुदकुशी, मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस
हरियाणा के करनाल में 16 वर्षीय किशोरी ने खुदकुशी कर ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
Published : April 28, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 4:33 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के हांसी रोड स्थित गीता कॉलोनी में एक 16 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली है. घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है.
मां की आंखों के सामने टूटा संसार : मृतका की पहचान गायत्री के रूप में हुई है. उसकी मां रोज की तरह काम पर गई थी और बेटी ने उसे 11 बजे लेने आने को कहा था. जब मां घर पहुंची, तो बेटी की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. मां के अनुसार, उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है.
परिवार पहले से ही था दुख में डूबा : परिजनों ने बताया कि गायत्री के पिता का कुछ महीने पहले निधन हो चुका था. परिवार हाल ही में गांव से वापस करनाल लौटा था. इस बीच गायत्री काम करने के बजाय सिलाई सीखने की बात करती थी.
वीडियो कॉल बना जांच का केंद्र : पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना के समय गायत्री एक युवक से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. इस कड़ी को बेहद अहम माना जा रहा है.
मोबाइल और सबूत जुटाए गए : पुलिस ने किशोरी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर कॉल रिकॉर्ड और चैट की जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम ने भी मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
जांच जारी, जवाबों की तलाश : पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि इस दुखद घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.
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