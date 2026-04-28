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लास्ट वीडियो कॉल से टूटा दिल ?, करनाल में किशोरी ने की खुदकुशी, मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस

हरियाणा के करनाल में 16 वर्षीय किशोरी ने खुदकुशी कर ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Sixteen year old girl commits suicide in Karnal Police investigating
करनाल में किशोरी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 4:16 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 4:33 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल के हांसी रोड स्थित गीता कॉलोनी में एक 16 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली है. घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है.

मां की आंखों के सामने टूटा संसार : मृतका की पहचान गायत्री के रूप में हुई है. उसकी मां रोज की तरह काम पर गई थी और बेटी ने उसे 11 बजे लेने आने को कहा था. जब मां घर पहुंची, तो बेटी की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. मां के अनुसार, उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है.

लास्ट वीडियो कॉल से टूटा दिल ? (ETV Bharat)

परिवार पहले से ही था दुख में डूबा : परिजनों ने बताया कि गायत्री के पिता का कुछ महीने पहले निधन हो चुका था. परिवार हाल ही में गांव से वापस करनाल लौटा था. इस बीच गायत्री काम करने के बजाय सिलाई सीखने की बात करती थी.

Sixteen year old girl commits suicide in Karnal Police investigating
लास्ट वीडियो कॉल से टूटा दिल ? (ETV Bharat)

वीडियो कॉल बना जांच का केंद्र : पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना के समय गायत्री एक युवक से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. इस कड़ी को बेहद अहम माना जा रहा है.

Sixteen year old girl commits suicide in Karnal Police investigating
वीडियो कॉल बना जांच का केंद्र (ETV Bharat)

मोबाइल और सबूत जुटाए गए : पुलिस ने किशोरी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर कॉल रिकॉर्ड और चैट की जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम ने भी मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

Sixteen year old girl commits suicide in Karnal Police investigating
मां की आंखों के सामने टूटा संसार (ETV Bharat)

जांच जारी, जवाबों की तलाश : पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि इस दुखद घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

Disclaimer : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं. ज़िंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी परेशानियां आती है. ऐसे में परेशानियों का डटकर मुकाबला करें, डिप्रेशन में ना जाएं और अगर आप या आपका कोई परिजन किसी वजह से डिप्रेशन में है तो तत्काल मनोचिकित्सक की सलाह लें. यूं अपनी ज़िंदगी से ना हारें.

Sixteen year old girl commits suicide in Karnal Police investigating
सुसाइड कोई समधान नहीं (ETV Bharat)

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Last Updated : April 28, 2026 at 4:33 PM IST

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