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दिल्ली में आग की घटनाओं का छह साल का रिकॉर्ड टूटा: आईं 36,877 इमरजेंसी कॉल, बैठक में हुए कई खुलासे

आग की घटनाओं का रिकॉर्ड टूटा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है. वर्ष 2025-26 में दिल्ली फायर सर्विस को 36,877 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुईं, जो बीते छह वर्षों में सबसे अधिक आंकड़ा है. इनमें से लगभग 55.26 प्रतिशत कॉल सीधे तौर पर आग लगने की घटनाओं से जुड़ी थीं, जबकि शेष कॉल पशु-पक्षी बचाव व अन्य आपातकालीन स्थितियों से संबंधित थीं.

इस बढ़ती चुनौती और शहर की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, गृह विभाग के प्रधान सचिव, राजस्व आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली फायर सर्विस के प्रधान निदेशक व मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.