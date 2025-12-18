ETV Bharat / state

40 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत कर की गई थी हत्या

भोजपुर : बिहार के भोजपुर पुलिस हाथ-पांव मार रही है. पर उस हैवान को अभी तक नहीं गिरफ्तार कर पायी है, जिसने लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया है. मंगलवार की रात हुई घटना के 40 घंटे बीत चुके हैं.

अगवा कर 6 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म : दरअसल, एक महादलित बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी. घर में सो रही मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद दुष्कर्म किया गया. उसके बाद बेरहमी से मार डाला गया. उसका शव बुधवार की सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर नहर के समीप बरामद किया गया.

हैवानियत की सारी हदें पार : बच्ची के मुंह, नाक और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहे थे. ‌उपर के दांत भी टूटे हुए थे. ऐसे में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के एक गांव की महादलित टोले की है.

मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज : बगल के टोले के एक युवक पर अगवा करने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है. इस मामले में बच्ची की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इधर घटना के बाद से लोग आक्रोशित हैं.

''बच्ची मंगलवार की रात से लापता थी. परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है. दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. परिजनों की ओर से एक युवक का नाम दिया गया है. उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है. डाक्टरों के मंतव्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म एवं मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.''- कमलजीत, गड़हनी थानाध्यक्ष

लगातार हो रही छापेमारी : बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन और आरोपित की धरपकड़ में जुटी है. उसके लिए पुलिस की ओर से तकनीकी और वैज्ञानिक सूत्र की भी मदद ली जा रही है. आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर मोबाइल सर्विलांस का भी सहयोग लिया जा रहा है.