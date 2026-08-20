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सीतामढ़ी में 6 साल की बच्ची की मौत, सावन पूजा का प्रसाद खाने से बिगड़ी थी तबीयत

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के परोहा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां सावन पूजा का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के चार लोग बीमार हो गए, जबकि 6 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई. सभी बीमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि, बुधवार की रात परोहा गांव स्थित परिवार घर के पड़ोस में सावन पूजा में गए थे. इस दौरान पूजा के बाद सभी सदस्यों ने खीर का सेवन किया. खीर खाने के बाद सास समुद्री देवी, आरती देवी (बहू- 26 वर्ष), प्रिया (8 वर्ष) और साक्षी (6 वर्ष) घर लौट आए और सो गए.

गुरुवार सुबह काफी देर तक जब घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों को शक हुआ. पड़ोसियों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद ग्रामीणों ने घर के अंदर जाकर देखा तो परिवार के चार सदस्य बेहोश हालत में मिले. ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीणों की मदद से सभी पीड़ितों को तत्काल इलाज के लिए डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया. स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

इस बीच, छह वर्षीय साक्षी कुमारी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. परिजन उसे आनन-फानन में एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.