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पटना में 6 साल का बच्चा दे रहा धरना, सवाल- क्या कानून इसकी इजाजत देता है?

पटना : बिहार की राजधानी पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल इन दिनों प्रमुख स्थली बन गया है. एक 6 साल का बच्चा आदित्य कुमार धरना पर बैठा है. उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री मुलाकात करने का समय दें ताकि वह पटना पुलिस की शिकायत कर सके. हालांकि इस बात को लेकर वह पूर्व में ही कुछ दिनों पूरे बिहार के डीजीपी से मिलकर शिकायत कर चुका है.

पढ़ रहा है संविधान : आदित्य कुमार गर्दनीबाग धरना स्थल पर हाथों में अंग्रेजी में लिखित भारतीय संविधान की पुस्तक लेकर बैठा है और कह रहा है कि वह संविधान पढ़ रहा है, संविधान के अनुसार वह अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. आदित्य का आरोप है कि 25 अगस्त को प्रदर्शन के बाद उनके माता-पिता को पुलिस जब ले गई तो थाने में पुलिस ने उनकी पिटाई की.

लगे हुए हैं बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर : इस धरना स्थल पर आदित्य के पिता जितेंद्र कुमार और मां मुन्नी कुमारी भी मौजूद है और साथ में शिवनंदन भारती जैसे कुछ अधिवक्ता जो उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. आदित्य की तस्वीर के साथ उसकी मांग को लेकर धरना स्थल पर बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं.

मांगें क्या-क्या हैं (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में आदित्य कुमार ने बताया कि वह पहली कक्षा में पढ़ता है और उसकी उम्र 6 साल है. पप्पू यादव ने एक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाया था हालांकि अभी स्कूल छूट गया है. शिक्षक धरना स्थल पर ही आकर पढ़ा दे रहे हैं. उसने बताया कि वह संविधान पढ़ रहा है और संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गरीबों के साथ भेदभाव किया जाए.

''25 अगस्त को मैं युवाओं के आंदोलन में शामिल हुआ था. मैं उसमें इसलिए भाग लिया था कि पेपर लीक बंद हो. मुझे डर हो गया था कि कहीं जब मेरी परीक्षा देने की बारी आई तो पेपर लीक ना हो जाए. इसीलिए आंदोलन में शामिल हुआ.''- आदित्य कुमार, धरना पर बैठा बच्चा

PM मिलने आएं या बुलाएं : आदित्य ने कहा कि उसके आंदोलन में शामिल होने के कारण पुलिस ने उसके माता-पिता को उठा लिया और पिटाई कर दी. वह पिछले दिनों डीजीपी से मिला था और न्याय की मांग की थी, डीजीपी ने आश्वासन दिया था. हालांकि अब उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलें और वह प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को लेकर मिलने का समय चाहते हैं. प्रधानमंत्री आकर मिलें, नहीं तो मिलने के लिए बुलाए.

गया का रहने वाला है परिवार : 6 साल के आदित्य के पिता जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से गया के रहने वाले हैं. पटना में पुणे चक में किराए के मकान में रहते हुए मजदूरी करते हैं. दैनिक मजदूर हैं और जहां काम मिल जाता है वहां मजदूरी करते हैं. 25 अगस्त को छात्रों के आंदोलन में बच्चा अपनी मां के साथ चला गया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बुलाया था और उन्हें हिरासत में लेकर थाने में काफी देर तक बैठाया. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई. इसी घटना को लेकर उनका बेटा दुखी है.