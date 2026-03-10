बड़ा फैसला : 6 साल के बच्चे से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
घटना एक साल पहले उस समय हुई थी, जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा था. जानिए पूरा मामला...
Published : March 10, 2026 at 2:56 PM IST
भरतपुर: जिले में 6 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 33 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और यह फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 26 मार्च 2025 को पीड़ित बालक के पिता ने थाना नदबई में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उनका 6 वर्षीय नाबालिग पुत्र रोजाना की तरह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान रास्ते में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया और बच्चे को जबरन अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गया.
करीब डेढ़ घंटे बाद हलेना मार्ग पर स्थित परिवार के गोदाम से उनके नौकर का फोन आया कि उनका पुत्र गोदाम के पास रोता हुआ मिला है. सूचना मिलने पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को अपने साथ घर ले आए. जब परिजनों ने बच्चे से पूछताछ की तो उसने बताया कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति उसे जबरन गोदाम के पास ले गया था. वहां उसने बच्चे के साथ गलत काम किया और बाद में उसे वहीं छोड़कर भाग गया.
पीड़ित को घर लाने के बाद परिजनों ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई. इस दौरान रवि कुमार जो पास में पानी के गोदाम पर काम करता है, ने बताया कि उसने एक व्यक्ति को बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए देखा था.
महाराज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पुष्कर चौधरी निवासी मिल्कीपुरा के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया और 25 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया.
सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. इसके बाद मंगलवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो) क्रमांक-2 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी पुष्कर चौधरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.