प्रयागराज में 6 साल के लड़के को कार सवार बदमाशों ने किया किडनैप, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

एसएचओ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पूछताछ में परिवार ने किसी रंजिश की बात नहीं बताई है. जांच की जा रही है.

प्रयागराज में एलकेजी स्टूडेंट का अपहरण, मौके पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 10:04 PM IST

प्रयागराज: मांडा थाना क्षेत्र के सराय कला गांव में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक एलकेजी के छात्र को कार सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया. जब तक परिजन कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे. घटना के बाद मचे कोहराम को देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है.

दिनदहाड़े एलकेजी छात्र का अपहरण: पुलिस अब उस वाहन नंबर के आधार पर कार की तलाश में जुट गई है जिससे बदमाश बच्चे को लेकर भागे हैं. इस पूरे संवेदनशील मामले में कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है. साथ ही एसओजी और सर्विलांस की टीमें हर एक पहलू पर बारीकी से छानबीन कर रही हैं. पीड़ित पिता ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं.

गुलाब पट्टी इंटर कॉलेज के एलकेजी छात्र का अपहरण (Photo Credit: ETV Bharat)

दादा को बातों में उलझाकर वारदात: गांव में ओम प्रकाश की पत्नी, दो बच्चों और पिता के साथ रहती हैं, जिनमें 6 साल का प्रतीक बड़ा बेटा है. मासूम प्रतीक मेजा के रामनगर स्थित एक स्कूल में एलकेजी का छात्र है और वह रोज स्कूल वैन से आता-जाता है. वैन घर से कुछ दूरी पर बच्चों को उतारती है, जहां से उसके दादा उसे लाने और ले जाने का काम करते हैं. पुलिस पूछताछ में दादा ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे वह प्रतीक को लेने जा रहे थे.

रास्ता पूछने के बहाने रची साजिश: बच्चे को वैन जहां उतारती है, वहां दादा के पहुंचते ही एक सफेद रंग की अल्टो कार से दो लोग वहां पहुंचे. इनमें से एक व्यक्ति कार से बाहर निकला और दादा से रास्ता पूछने के बहाने उन्हें बातों में उलझा लिया. जैसे ही प्रतीक वैन से उतरा, दादा से बात कर रहा युवक तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे दबोच लिया. दादा जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बदमाशों ने कार आगे बढ़ाई और बच्चे को लेकर फरार हो गए.

पुलिस की टीमें ढूंढ रही सुराग: ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला है कि अपहरणकर्ताओं की कार औंता गांव की ओर गई है. पुलिस ने आसपास के सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है और मौके पर सभी आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं. एसएचओ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में परिवार ने किसी भी पुरानी रंजिश की बात से इनकार किया है. परिवार एक मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आता है और अब तक उनके पास फिरौती की कोई कॉल भी नहीं आई है.

हर पॉइंट पर पुलिस की पैनी नजर: पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभावित बिंदु पर गहन छानबीन कर रहा है. एसओजी की टीम संदिग्ध मोबाइल नंबरों और टावर लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. फिलहाल गांव में इस वारदात के बाद से तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है.

