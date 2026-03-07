ETV Bharat / state

प्रयागराज में 6 साल के लड़के को कार सवार बदमाशों ने किया किडनैप, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

प्रयागराज में एलकेजी स्टूडेंट का अपहरण, मौके पर पहुंची पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: मांडा थाना क्षेत्र के सराय कला गांव में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक एलकेजी के छात्र को कार सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया. जब तक परिजन कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे. घटना के बाद मचे कोहराम को देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है. दिनदहाड़े एलकेजी छात्र का अपहरण: पुलिस अब उस वाहन नंबर के आधार पर कार की तलाश में जुट गई है जिससे बदमाश बच्चे को लेकर भागे हैं. इस पूरे संवेदनशील मामले में कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है. साथ ही एसओजी और सर्विलांस की टीमें हर एक पहलू पर बारीकी से छानबीन कर रही हैं. पीड़ित पिता ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं. गुलाब पट्टी इंटर कॉलेज के एलकेजी छात्र का अपहरण (Photo Credit: ETV Bharat) दादा को बातों में उलझाकर वारदात: गांव में ओम प्रकाश की पत्नी, दो बच्चों और पिता के साथ रहती हैं, जिनमें 6 साल का प्रतीक बड़ा बेटा है. मासूम प्रतीक मेजा के रामनगर स्थित एक स्कूल में एलकेजी का छात्र है और वह रोज स्कूल वैन से आता-जाता है. वैन घर से कुछ दूरी पर बच्चों को उतारती है, जहां से उसके दादा उसे लाने और ले जाने का काम करते हैं. पुलिस पूछताछ में दादा ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे वह प्रतीक को लेने जा रहे थे.