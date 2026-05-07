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बरेली में कुएं में गिरकर छह साल के मासूम की मौत; स्कूल के पास पानी पीने जा रहा था, अचानक फिसला बच्चे का पैर

इंस्पेक्टर भुता रविन्द्र ने बताया कि एक बच्चे का पैर फिसलने से कुंए में गिरने से मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

बरेली : जिले के थाना भुता क्षेत्र के ग्राम अदीनापुर में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में मासूम (6) की कुएं में गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. वहीं, पूरे गांव में मातम पसर गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.





पुलिस के मुताबिक, ग्राम अंगदपुर खमरिया निवासी टिंकू का बेटा लविश (6) अपने भाई के साथ ग्राम अदीनापुर स्थित आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल पढ़ने आया था. बताया जा रहा है कि लंच के दौरान लविश स्कूल के पास लगे नल से पानी पीने के लिए दौड़कर गया. इसी दौरान नल के बराबर बने खुले कुएं के किनारे उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में जा गिरा.





मासूम के कुएं में गिरते ही स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. बच्चे की चीख सुनकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसे जीवित नहीं बचाया जा सका.





घटना की सूचना मिलते ही परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों की सूचना पर थाना भुता पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

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