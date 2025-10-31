ETV Bharat / state

चंदौली में 6 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला; दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, सिपाही को लगी गोली

दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी: यह मुठभेड़ अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई. एसपी चंदौली ने बताया कि आरोपी रंजीत और लेखराज को न्यायालय ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उन्होंने एक सिपाही की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की.

चंदौली: अलीनगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी. शुक्रवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने कोर्ट ले जाते समय पुलिस की टीम पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उनके पैरों में गोली लगी. इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे गिर पड़े.

आरोपी के पैर में लगी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य आरक्षी रोशन यादव को लगी गोली: मुठभेड़ में अलीनगर थाने के मुख्य आरक्षी रोशन यादव को भी गोली लगी है. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायल आरोपियों को भी इलाज के लिए नियमताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि सोमवार (27 अक्टूबर 2025) की शाम घर लौटते समय नाबालिग की रेप के बाद हत्या करने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही तफ्तीश शुरू की गई.

मुख्य आरक्षी रोशन यादव गोली लगने से घायल (Photo Credit: ETV Bharat)

वारदात के बाद फरार हो गये थे दोनों आरोपी: पुलिस ने आरोपी की पहचान गांव के ही निवासी रंजित‌ और लेखराज के रूप में की थी. वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार थे और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में थी. शुक्रवार की क्राइम ब्रांच व अलीनगर पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए ले जा रही थी तभी पुलिस टीम पर फायर झोंक भागने लगे.

पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया. सभी तीनों घायलों इलाज जारी है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास‌ भी पता लगाया जा रहा है.



