ETV Bharat / state

चंदौली में 6 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला; दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, सिपाही को लगी गोली

एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि फरार आरोपी रंजित‌ और लेखराज को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरक्षी रोशन यादव घायल हो गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपी रंजित‌ और लेखराज (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:54 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली: अलीनगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी. शुक्रवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने कोर्ट ले जाते समय पुलिस की टीम पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उनके पैरों में गोली लगी. इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी: यह मुठभेड़ अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई. एसपी चंदौली ने बताया कि आरोपी रंजीत और लेखराज को न्यायालय ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उन्होंने एक सिपाही की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपी के पैर में लगी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे गिर पड़े.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपी के पैर में लगी गोली (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य आरक्षी रोशन यादव को लगी गोली: मुठभेड़ में अलीनगर थाने के मुख्य आरक्षी रोशन यादव को भी गोली लगी है. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायल आरोपियों को भी इलाज के लिए नियमताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि सोमवार (27 अक्टूबर 2025) की शाम घर लौटते समय नाबालिग की रेप के बाद हत्या करने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही तफ्तीश शुरू की गई.

Photo Credit: ETV Bharat
मुख्य आरक्षी रोशन यादव गोली लगने से घायल (Photo Credit: ETV Bharat)

वारदात के बाद फरार हो गये थे दोनों आरोपी: पुलिस ने आरोपी की पहचान गांव के ही निवासी रंजित‌ और लेखराज के रूप में की थी. वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार थे और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में थी. शुक्रवार की क्राइम ब्रांच व अलीनगर पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए ले जा रही थी तभी पुलिस टीम पर फायर झोंक भागने लगे.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया. सभी तीनों घायलों इलाज जारी है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास‌ भी पता लगाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- यूपी में मोंथा चक्रवात का कहर; रायबरेली और मिर्जापुर में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद, सरकार से मदद की आस

Last Updated : October 31, 2025 at 8:32 PM IST

TAGGED:

CONSTABLE SHOT INJURED
POLICE ENCOUNTER IN CHANDAULI
RAPE MURDER ACCUSED ARRESTED
SIX YEAR GIRL RAPE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.