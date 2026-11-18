वाराणसी में छह महिलाएं गिरफ्तार; राहगीरों से अभद्रता व मारपीट करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
एसीपी शुभम जैन ने बताया कि मिशन शक्ति टीम को मारपीट की सूचना मिलती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:00 PM IST
वाराणसी : सिगरा पुलिस ने छह महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इन महिलाओं पर राहगीरों को परेशान करना, पुरुषों के साथ अभद्रता, मारपीट एवं दबाव बनाने का आरोप है. यह महिलाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, आजमगढ़, गाजीपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं. इन आरोपी महिलाओं को कैंट रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
एसीपी शुभम जैन ने बताया कि मिशन शक्ति टीम को मारपीट की सूचना मिलती थी. पुलिस इन लोगों पर पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही थी. उन्होंने बताया कि यह पुरुषों पर दबाव बनाने का काम करती थीं. उन्होंने बताया कि महिलाओं पर मारपीट करने का भी आरोप है.
उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति की टीम को सूचना मिलने पर गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह एक अभियान का पार्ट है जो पुलिस कमिश्नर की ओर से चलाई जा रही मुहीम के अंतर्गत हम सभी काशी जोन के पुलिसकर्मी इंप्लीमेंट करने के लिये अग्रसर हैं.
उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ चल रही है. उन्होंने बताया कि जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त है कि इसमें से कुछ महिलाएं पश्चिम बंगाल और कुछ महिलाएं बिहार क्षेत्र की पाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह एक संगठित गिरोह में एक्टिविटीज चल रहीं थीं.
उन्होंने बताया कि अन्य प्रकार की सूचनाएं जब भी पुलिस को मिलती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है और विधिक कार्रवाई करके जो भी अभियुक्त होते हैं उनको जेल भी भेजा जाता है, मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अवश्य रूप से इसी कारण काफी समय से अलग-अलग जगहों पर शिकायतें आ रहीं थीं. कई बार जब भी पेट्रोलिंग पर देखा गया तो इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आईं. जिस वक्त मिशन शक्ति टीम को सूचना मिली मुखबिर द्वारा उस बार दबिश देकर सफलता पूर्वक विधिक कार्रवाई की गई.
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