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वाराणसी में छह महिलाएं गिरफ्तार; राहगीरों से अभद्रता व मारपीट करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

वाराणसी में छह महिलाएं गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : सिगरा पुलिस ने छह महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इन महिलाओं पर राहगीरों को परेशान करना, पुरुषों के साथ अभद्रता, मारपीट एवं दबाव बनाने का आरोप है. यह महिलाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, आजमगढ़, गाजीपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं. इन आरोपी महिलाओं को कैंट रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है.



एसीपी शुभम जैन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसीपी शुभम जैन ने बताया कि मिशन शक्ति टीम को मारपीट की सूचना मिलती थी. पुलिस इन लोगों पर पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही थी. उन्होंने बताया कि यह पुरुषों पर दबाव बनाने का काम करती थीं. उन्होंने बताया कि महिलाओं पर मारपीट करने का भी आरोप है.