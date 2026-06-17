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फिरोजाबाद : चलती मालगाड़ी में लगी भीषण आग, 6 फोर-व्हीलर गाड़ियां जलकर राख

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी में लगी आग, 4 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

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फिरोजाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:16 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. इस डिब्बे में नई कारें लदी हुई थीं. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया. इस हादसे में डिब्बे के भीतर मौजूद 6 फोर-व्हीलर पूरी तरह जल गए. आग लगने की वजह अभी अज्ञात है. फिलहाल रेलवे की टीम जांच में जुटी है.

फिरोजाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, घटना लाइनपार थाना क्षेत्र में गांव रुपसपुर के पास की है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पाण्डेय ने बताया कि यह गाड़ी टूंडला से लखनऊ की तरफ जा रही थी. जैसे ही गाड़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रूपसपुर गांव के पास पहुंची, तभी अचानक इंजन के समीप वाले डिब्बे से पहले धुंआ उठा और फिर आग की लपटें उठने लगीं.

घटना की सूचना तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद रेलवे ने इसकी जानकारी सिविल पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. अग्निशमन विभाग के फायर फाइटरों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. इस हादसे में छह वाहन जलकर राख हो गए हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येन्द्र पाण्डेय ने कहा कि हादसे की वजह रेलवे के जांच में सामने आएगी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हमारे जवानों ने आग बुझाने को कोशिश की और उससे काबू पा लिया, जिससे काफी नुकसान होने से बच गया है.

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