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फिरोजाबाद : चलती मालगाड़ी में लगी भीषण आग, 6 फोर-व्हीलर गाड़ियां जलकर राख

फिरोजाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )