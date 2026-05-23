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बस की टक्कर से एक के बाद एक आपस में भिड़े 6 वाहन, आधा दर्जन लोग घायल, घायलों से मिली डिप्टी सीएम

हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह यादव के मुताबिक हरमाड़ा थाना इलाके में सीकर रोड पर बड़ पीपली स्टैंड पर शनिवार देर शाम को एक प्राइवेट स्लीपर बस बेकाबू हो गई. ब्रेक फेल होने के कारण बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिसमें करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए. गंभीर घायलों को पुलिस की गाड़ी से निजी अस्पताल पहुंचाया गया. कई लोग गाड़ियों के अंदर फंसे थे, उन्हें शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से साइड में हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया.

जयपुर: हरमाड़ा थाना इलाके में सीकर रोड पर बस की टक्कर से एक के बाद एक 6 वाहन आपस में भिड़ गए. हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए. हादसे से हाईवे पर लंबा जाम लग गया. हरमाड़ा थाना पुलिस और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने गाड़ियों के शीशे तोड़कर फंसे लोगों को बाहर निकाला. घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम दीया कुमारी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से बातचीत कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

सीकर रोड पर शनिवार देर शाम को वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक रोका गया था. इसी दौरान जयपुर से सीकर की ओर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस तेज रफ्तार से आ रही थी. तेज गति के कारण पीछे से खड़े वाहनों को टक्कर मारती हुई आगे आ गई. जिससे करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. जानकारी में सामने आया कि प्राइवेट स्लीपर बस एक धार्मिक यात्रा पर लोगों को लेकर जा रही थी. सीकर रोड पर ब्रेक फेल होने के कारण एक के बाद एक 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी. जिससे हादसा हो गया. हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है.

हादसे के बाद मौके पर जाम और भीड़ (Courtesy - Jaipur Police)

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कुछ देर पहले निकला था सीएम का काफिला: जानकारी के अनुसार सीकर रोड से एक्सीडेंट होने के कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला निकला था. मुख्यमंत्री के काफिले को निकालने के लिए वाहनों को रोका गया था. रुके हुए ट्रैफिक के अंदर पीछे से तेज रफ्तार बस घुस गई. जिसने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नींदड़ रिसोर्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत भाजपा जयपुर शहर जिला प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे.

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन (Courtesy - Jaipur Police)

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दीया कुमारी ने घायलों से की मुलाकात: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सीकर रोड पर हुए सड़क हादसे में घायलों से सीकेएस अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी ली. सभी मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उपमुख्यमंत्री ने हादसे को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताते हुए कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं घायलों और उनके परिजनों के साथ हैं. उन्होंने ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और सकुशल स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की.