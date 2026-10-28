ETV Bharat / state

घर में सफाई के दौरान मिले 6 नन्हे उल्लू; वन विभाग कर रहा शाही खातिरदारी, खाते हैं एक किलो चिकन-मटन

घर में सफाई के दौरान मिले 6 नन्हे उल्लू ( Photo credit: ETV Bharat )

बिजनौर : जिले में छह नन्हे उल्लू की इन दिनों खूब खातिरदारी हो रही है. वन विभाग इनकी देखभाल में जुटा है और इनके खाने-पीने का खास इंतजाम किया गया है. शाम होते ही इनके लिए चिकन की दावत सजती है. खास बात यह है कि यह नन्हे उल्लू रोजाना करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं. घर में सफाई के दौरान झरोखे में मिले इन नन्हे उल्लुओं की जिम्मेदारी अब वन विभाग संभाल रहा है.

वन विभाग रेंजर महेश गौतम ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) वन विभाग रेंजर महेश गौतम ने बताया कि एक घर में दीपावली की सफाई के दौरान यह उल्लू मिले थे. परिजनों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी इनको वन विभाग कार्यालय ले आये और उनकी देख भाल चल रही है. यह उल्लू के बच्चे रोजाना आधा से एक किलो चिकन खाते हैं. उन्होंने बताया कि उल्लू को पकड़ना या उनका शिकार करना कानूनी अपराध है.