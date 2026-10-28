घर में सफाई के दौरान मिले 6 नन्हे उल्लू; वन विभाग कर रहा शाही खातिरदारी, खाते हैं एक किलो चिकन-मटन
वन विभाग रेंजर महेश गौतम ने बताया कि एक घर में सफाई के दौरान उल्लू के बच्चे मिले थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:42 PM IST
बिजनौर : जिले में छह नन्हे उल्लू की इन दिनों खूब खातिरदारी हो रही है. वन विभाग इनकी देखभाल में जुटा है और इनके खाने-पीने का खास इंतजाम किया गया है. शाम होते ही इनके लिए चिकन की दावत सजती है. खास बात यह है कि यह नन्हे उल्लू रोजाना करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं. घर में सफाई के दौरान झरोखे में मिले इन नन्हे उल्लुओं की जिम्मेदारी अब वन विभाग संभाल रहा है.
वन विभाग रेंजर महेश गौतम ने बताया कि एक घर में दीपावली की सफाई के दौरान यह उल्लू मिले थे. परिजनों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी इनको वन विभाग कार्यालय ले आये और उनकी देख भाल चल रही है. यह उल्लू के बच्चे रोजाना आधा से एक किलो चिकन खाते हैं. उन्होंने बताया कि उल्लू को पकड़ना या उनका शिकार करना कानूनी अपराध है.
दरअसल, पूरा मामला बिजनौर की कृष्ण विहार कॉलोनी का है, जहां सफाई के दौरान जगदीश कुमार के घर के एक झरोखे में छह नन्हे उल्लू दिखाई दिए थे. इसके बाद उन्होंने इनको वन विभाग की टीम को सौंप दिया. वन विभाग ने इनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली. सभी बार्न प्रजाति के उल्लू बताए जा रहे हैं. इनके रहने के लिए रेंज कार्यालय में दो पिंजरे बनाए गए हैं, जहां इनके भोजन का भी विशेष इंतजाम किया गया है.
शुरुआत में इनके सामने आधा किलो चिकन रखा गया था, लेकिन नन्हे उल्लू पूरा चिकन खा गए. इसके बाद इनकी खुराक बढ़ाकर रोजाना एक किलो चिकन कर दी गई. चिकन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर शाम के समय इनके सामने रखा जाता है.
फिलहाल वन विभाग की निगरानी में इनकी देखभाल की जा रही है. विभाग का प्रयास है कि जब ये बच्चे पूरी तरह उड़ने और प्राकृतिक वातावरण में रहने के काबिल हो जाएं, तो इन्हें सुरक्षित तरीके से वापस प्रकृति में छोड़ दिया जाए.
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