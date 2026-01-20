ETV Bharat / state

अर्बन एरिया में ग्रामीण इलाकों की तुलना में छह गुना ज़्यादा मौतें!, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में खुलासा

डॉक्टर प्रवीन ने बताया कि ग्रामीण इलाके में कम मौतें रिपोर्ट होने का बड़ा कारण यह है कि ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है या वहां बड़े अस्पताल है ही नहीं. इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के लोग भी अर्बन इलाकों के अस्पतालों में ही इलाज के लिए आते हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान जब मरीज की मौत होती है तो वह मौत अस्पताल के अंदर यानी इंस्टीट्यूशनल डेथ मानी जाती है. इसलिए उस मौत का आंकड़ा भी अर्बन एरिया में ही काउंट होता है, चाहे बेशक वह मरीज ग्रामीण एरिया से आया हो. इसको प्लेस आफ डेथ भी कह सकते हैं.

इस तरह से अर्बन एरिया का आंकड़ा ग्रामीण से करीब छह गुना ज्यादा है. इन आंकड़ों को लेकर के ईटीवी भारत ने ज़ीटीबी अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीन कुमार से बात की. डॉ प्रवीन ने बताया कि दिल्ली की अधिकतर आबादी तो अर्बन ही है. अगर हम ग्रामीण आबादी की बात करें तो बहुत कम हिस्सा ही दिल्ली का ग्रामीण है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024 की रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रिपोर्ट हुई मौतों की संख्या बहुत कम रही हैं. जबकि, अर्बन एरिया में अधिक मौतें रिपोर्ट हुई हैं. इन मौतों का कारण अलग-अलग बीमारियां रही है. रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रिपोर्ट हुई मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा 20,952 है. वहीं, अर्बन एरिया में रिपोर्ट हुई मौतों के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 118528 है.

डॉक्टर प्रवीन कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में हुई मौतों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन मरीजों की मौत घर पर ही हुई, इसलिए वह आंकड़ा बहुत कम है. दिल्ली के ग्रामीण इलाके और रूरल एरिया में डिस्टेंस का ज्यादा अंतर नहीं है. इस वजह से ग्रामीण इलाके के लगभग सभी मरीज अर्बन एरिया के अस्पतालों में ही इलाज के लिए जाते हैं. अर्बन एरिया में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल उपलब्ध हैं. इसलिए दोनों अस्पतालों में हुई मौतों के आंकड़ों को सरकार के पास भेजा जाता है और उन्हीं आंकड़ों से यह रिपोर्ट तैयार की जाती है.

डॉ प्रवीन ने बताया कि अर्बन एरिया में ही दिल्ली की अधिकतर आबादी रहती है तो इसलिए भी जहां अधिक आबादी होगी तो मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी वहां ज्यादा होगा. इस रिपोर्ट के आंकड़ों में अर्बन एरिया में घर पर और अस्पतालों के अंदर मौत होने वाले आंकड़े भी शामिल हैं. साथ ही जिन ग्रामीण इलाकों के लोगों की मौत अर्बन एरिया के अस्पतालों हुई है वह आंकड़े भी शामिल हैं. इसलिए अर्बन एरिया में हुई मौतों का आंकड़ा ग्रामीण इलाके में हुई मौतों के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है.

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की ग्रामीण और शहरी आबादी

2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली कुल आबादी का लगभग 2.5% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है. जबकि, बाकी 97.5% इलाका शहरी है. इन ग्रामीण इलाकों में 110 कस्बे भी शामिल हैं. लेकिन, ग्रामीण इलाके भी शहरी विकास का हिस्सा हैं. इन ग्रामीण इलाकों में लगभग 2 लाख 26 हजार 321 पुरुष और एक लाख 92 हजार 721 महिलाएं शामिल थीं. दिल्ली की मौजूदा कुल आबादी करीब ढाई करोड़ है, जिसमें से ग्रामीण आबादी सिर्फ 2.5% ही है. 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पश्चिम जिले में 77 गांव और उत्तर जिले में 69 गांव हैं. जो ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर कहें तो दिल्ली एक अत्यधिक शहरीकृत महानगर है, जहां ग्रामीण आबादी कुल जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है.

