यात्री कृपया ध्यान दें! रेलवे ने श्रमजीवी और पटना–चंडीगढ़ समेत 6 ट्रेनों के नंबर बदले, नॉन-सुपरफास्ट हुईं ट्रेनें
त्योहार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे दो स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:12 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 6:23 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने छह ट्रेनों की श्रेणी में परिवर्तन करते हुए उन्हें सुपरफास्ट के स्थान पर नॉन सुपरफास्ट श्रेणी में संचालित करने का निर्णय लिया है. इस परिवर्तन के बाद संबंधित ट्रेनों के नंबरों में भी बदलाव किया गया है.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों के नंबरों में परिवर्तन किया गया है. अब छह ट्रेनें सुपरफास्ट के स्थान पर नॉन सुपरफास्ट के रूप में संचालित होंगी. उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह बदले हुए नंबरों के अनुसार ही ट्रेनों में टिकट बुक कराएं.
- ट्रेन संख्या 22355 पटना–चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 13255 होगा. तीन जनवरी 2027 से ये नंबर प्रभावी होगा, जबकि वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 22356 चंडीगढ़–पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 13256 चार जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा.
- ट्रेन संख्या 12557 मुजफ्फरपुर–आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 15577 और ट्रेन संख्या 12558 आनंद विहार टर्मिनल–मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 15578 एक जनवरी 2027 से प्रभावी होगा.
- ट्रेन संख्या 12391 राजगीर–नई दिल्ली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 13291 व ट्रेन संख्या 12392 नई दिल्ली–राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया नंबर 13292 अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा.
सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेनों के रूट के अन्य ठहराव और समय-सारिणी की जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें. पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर देखें.
दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव : त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो विशेष एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है. इनमें चंडीगढ़–पटना–चंडीगढ़ और रानी कमलापति–गोरखपुर–रानी कमलापति के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी.
ट्रेन संख्या 04510 चंडीगढ़–पटना आरक्षित विशेष एक्सप्रेस छह नवंबर को चंडीगढ़ से रात 22:00 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर एवं हरदोई होते हुए लखनऊ मंडल के आलमनगर स्टेशन पर सुबह 10:40 बजे और 10:50 बजे उतरेठिया जंक्शन पर पहुंचेगी. सुल्तानपुर स्टेशन पर दोपहर 13:25 बजे पहुंचेगी और दोपहर 13:30 बजे रवाना होगी. वाराणसी जंक्शन पर शाम 16:35 बजे पहुंचाकर शाम 16:45 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 21:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 04509 पटना–चंडीगढ़ आरक्षित विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को पटना जंक्शन से रात 23:15 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन लखनऊ मंडल के वाराणसी जंक्शन पर सुबह 4:40 बजे पहुंचेगी. सुल्तानपुर स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे, उतरेठिया जंक्शन पर सुबह 8:58 बजे, आलमनगर स्टेशन पर सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी. इसके बाद यह ट्रेन हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की और सहारनपुर होते हुए चंडीगढ़ रात 21:40 बजे पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें वातानुकूलित श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, सामान्य श्रेणी कोच शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 01663 रानी कमलापति–गोरखपुर विशेष एक्सप्रेस सात नवम्बर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 18:45 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एवं उरई होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. इसके बाद लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ स्टेशन पर सुबह 6:20 बजे, बाराबंकी स्टेशन पर 8:04 बजे, बुढ़वल, गोंडा, मनकापुर, बस्ती होते हुए दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 01664 गोरखपुर–रानी कमलापति विशेष एक्सप्रेस नौ नवम्बर को गोरखपुर से सुबह 7:50 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन मनकापुर, गोंडा, बुढ़वल, बाराबंकी स्टेशन पर दोपहर 12:05 बजे पहुंचेगी. लखनऊ स्टेशन पर दोपहर 13:05 बजे पहुंचेगी. इसके बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना और विदिशा होते हुए रात 1:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें वातानुकूलित श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, सामान्य श्रेणी कोच शामिल हैं.
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