यमुनानगर में रोडवेज बस ने 6 स्टूडेंट्स को कुचला, 3 की हालत गंभीर, सड़क पर उतर कर छात्रों ने किया हंगामा

6 स्टूडेंट्स को रोडवेज बस ने कुचला ( Etv Bharat )

यमुनानगरः पांवटा साहिब से यमुनानगर जा रही रोडवेज की बस ने 6 कॉलेज स्टूडेंट्स को कुचल दिया. हादसे में घायल 3 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर है. सभी घायलों को हादसे के तुरंत सीएचसी प्रताप नगर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को यमुनानगर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. यह हादसा गुरुवार सुबह प्रताप नगर बस स्टैंड का बताया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद छात्र हंगामे पर उतर आए. छात्रों को समझाने में जुटे हैं पुलिस अधिकारीः घटना के बाद आक्रोशित कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बस अड्डे पर हंगामा शुरू कर दिया. दूसरे स्टेशनों से आने वाली सभी बसों को यमुनानगर जाने से रोक दिया गया है. प्रताप नगर एसएचओ नर सिंह और डायल 112 के सब इंस्पेक्टर कंवरपाल सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.