यमुनानगर में रोडवेज बस ने 6 स्टूडेंट्स को कुचला, 3 की हालत गंभीर, सड़क पर उतर कर छात्रों ने किया हंगामा
Road Accident In Yamunanagar: यमुनानगर में भीषण सड़क हादसे में 6 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गए. 3 की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : November 6, 2025 at 10:35 AM IST
यमुनानगरः पांवटा साहिब से यमुनानगर जा रही रोडवेज की बस ने 6 कॉलेज स्टूडेंट्स को कुचल दिया. हादसे में घायल 3 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर है. सभी घायलों को हादसे के तुरंत सीएचसी प्रताप नगर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को यमुनानगर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. यह हादसा गुरुवार सुबह प्रताप नगर बस स्टैंड का बताया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद छात्र हंगामे पर उतर आए.
छात्रों को समझाने में जुटे हैं पुलिस अधिकारीः घटना के बाद आक्रोशित कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बस अड्डे पर हंगामा शुरू कर दिया. दूसरे स्टेशनों से आने वाली सभी बसों को यमुनानगर जाने से रोक दिया गया है. प्रताप नगर एसएचओ नर सिंह और डायल 112 के सब इंस्पेक्टर कंवरपाल सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.
क्या है मामलाः पोंटा साहिब से जैसे ही बस प्रताप नगर बस स्टैंड आकर रुकी. बस में चढ़ने की जल्दबाजी में कुछ छात्र बस की चपेट में आ गए. 6 स्टूडेंट्स बस के पिछले टायरों के नीचे आकर कुचले गए. प्रताप नगर के निकट कुटीपुर गांव निवासी आरती, प्रताप नगर की अर्चिता, टिब्बी की मुस्कान, बहादुरपुर की संजना, प्रताप नगर की अंजलि और अमनदीप बस की चपेट में आ गईं. सभी घायलों को तुरंत सीएचसी प्रताप नगर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर रेफर किया गया है.
ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस हिरासत मेंः रोडवेज बस के ड्राइवर अनिल ने बताया कि "जैसे ही वह पांवटा साहिब से बस लेकर प्रताप नगर बस स्टैंड पहुंचा, बस में सवार होने की जल्दबाजी में स्टूडेंट बस की चपेट में आ गए." ड्राइवर अनिल और बस कंडक्टर कमल को पुलिस थाने बैठाया गया है. एसएचओ नरसिंह ने बताया कि "दोनों का मेडिकल कराया जाएगा."