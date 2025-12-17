ETV Bharat / state

बनारस में नए साल पर सौगात; सीएम ग्रिड योजना से तैयार होंगी छह स्मार्ट सड़कें, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि छह सड़कों का लगभग 80% काम पूरा भी हो गया है.

छह स्मार्ट सड़कों की सौगात
छह स्मार्ट सड़कों की सौगात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 9:17 PM IST

वाराणसी : 2025 जाने वाला है और लोगों ने 2026 के स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी है. सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 को बहुत से नए काम होते हैं और पुराने कामों के पूरे होने के साथ नया तोहफा भी जनता को मिलता है. 2025 मार्च के बाद बनारस की छह सड़कों को स्मार्ट और हाईटेक बनाने की जो शुरुआत हुई थी, वह पूरी होने जा रही है.

जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि नगर निगम ने वाराणसी की छह सड़कों के कायाकल्प का प्लान तैयार किया था. यह सड़कें सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि शासन के आदेश के बाद 47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें छह सड़कों के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है और लगभग 80% काम पूरा भी हो गया है.

सड़क निर्माण में लागत
सड़क निर्माण में लागत


उन्होंने बताया कि इसमें तिलक जी की मूर्ति से भारत सेवा आश्रम तक, गोलघर चौराहा से एलटी कॉलेज तक, घंटी मिल से सिगरा थाने तक, सिगरा चौराहा से औरंगाबाद, सुंदरपुर मुख्य मार्ग से मुंशी पार्क होते हुए चेरियन हॉस्पिटल तक, रविदास गेट से ट्रॉमा सेंटर तक इन सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है. जिसमें अलग-अलग सड़कों की अलग-अलग राशि भी जारी हो चुकी है और काम जारी है.

क्या होगा काम
- यूटिलिटीज को एचडीपीई पाइप से अंडरग्राउंड करने का कार्य.
- अंडरग्राउंड नाली का निर्माण.
- फुटपाथ का निर्माण.
- स्ट्रीट लाइट.
- बागवानी, प्लांटेशन का कार्य.
- बैठने की व्यवस्था.
- फुटपाथ पर चलने के दौरान मधुर म्यूजिक का प्रबंध.
- अतिक्रमण फ्री और बार-बार खोदाई की टेंशन से मुक्त होंगी सड़कें.

उन्होंने बताया कि इन सड़कों को मार्च 2026 तक तैयार कर देना है. काम तेजी से चल रहा है, इसमें कुछ चीज नई भी जोड़ी गईं हैं जो पहले नहीं थीं. हाल ही में महापौर और नगर आयुक्त ने निरीक्षण के बाद इन सभी सड़कों के किनारे हरियाली को प्रमुखता से जगह दिए जाने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद अब यहां फुटपाथ के साथ ही ग्रीनरी की व्यवस्था भी मिलेगी, ताकि इस सड़क के किनारे से चलने वाले लोगों को हरियाली के साथ ही वहां बैठने और रुकने का भी मौका मिल सके.

