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रांची में चोरों का आतंक, एक ही रात 6 दुकानों में चोरी

रांची में चोर गिरोह के आतंक से लोग परेशान हैं. चोरों ने एक ही रात आधा दर्जन दुकानों में चोरी की है.

Theft Cases in Ranchi
दुकान का टूटा एस्बेस्टस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 3:10 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में छह दुकानों को निशाना बनाया है. चोरों ने दो दुकानों का ताला तोड़ा, जबकि चार दुकानों में एस्बेस्टस की शीट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सामान व नकदी लेकर फरार हो गए.

14 अगस्त की रात दिया गया चोरी को अंजाम

रांची के जगन्नाथपुर इलाके में 14 अगस्त की देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा कई दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. चोरों ने कई दुकानों से कई कीमती सामान के साथ करीब डेढ़ लाख रुपये नकद भी उड़ा ले गए. चोरी के दौरान दुकानों में रखे सामानों को भी चोरों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

पीड़ित दुकानदार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से दुकानें लेट से खुली, तब जाकर दुकानदारों को चोरी की वारदात की खबर हुई. एक साथ छह दुकानों में चोरी की घटना से दुकानदारों में आक्रोश है. दुकानदारों का कहना है कि पहले भी इस इलाके की कई दुकानों में चोरी हो चुकी है. दुकानदारों का आरोप है कि रात में पुलिस गश्ती नहीं होती है, जिसकी वजह से चोरों का मनोबल बढ़ गया है.

जांच में जुटी पुलिस

एक साथ छह दुकानों में चोरी की वारदात की सूचना मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस दुकानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है. साथ ही सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी जुटा रही है.

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रांची में चोर गिरोह
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