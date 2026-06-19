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बांदा जिला इतना गर्म क्यों? जांच करने पहुंची 6 वैज्ञानिकों की टीम; रिपोर्ट पर काम करेगा प्रशासन

जनपद बांदा में स्थानीय पर्यावरणीय कारकों के फील्ड अध्ययन का काम 16 जून से 19 जून 2026 के बीच किया जा रहा है.

बांदा जिला इतना गर्म क्यों?
बांदा जिला इतना गर्म क्यों? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:05 AM IST

3 Min Read
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बांदा: दुनिया की सबसे गर्म शहरों में शामिल हो चुके बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? यह जांच करने के लिए यूपी शासन ने 6 वैज्ञानिकों की टीम जमीन पर उतारी है. इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई तय करेगा, ताकि बांदा में प्रचंड गर्मी को कंट्रोल किया जा सके.

बांदा के जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि हमने शासन से अनुरोध किया था. इसके बाद 6 वैज्ञानिकों की टीम बांदा पहुंची है. यह टीम रिमोट सेंसिंग, भू-स्थानिक सूचना प्रणाली तकनीकी का उपयोग करते हुए बांदा जिले में वैज्ञानिक अध्ययन करेगी. विश्लेषण के बाद भविष्य में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए हीट वेव प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन का प्रभावी मॉडल तैयार किया जाएगा.

भूजल स्तर की जांच: टीम द्वारा सतह तापमान का विश्लेषण किया जाएगा. सैटेलाइट इमेज से मिले डाटा के माध्यम से ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी, जहां भूमि का तापमान सर्वाधिक है. साथ ही वृक्षों की संख्या, वन क्षेत्र में हुए परिवर्तन और हरित आवरण की स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा. जिले में तालाब, नदियों, जलाशय और भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति का आकलन होगा. यह जांचा जाएगा की नमी की कमी किस प्रकार तापमान वृद्धि को प्रभावित कर रही है.

बांदा के जिलाधिकारी अमित आसेरी. (Video Credit: ETV Bharat)

तपती जमीन की जांच: बुंदेलखंड की चट्टानी भूमि, कम आर्द्रता, खुले भू-भाग और गर्म हवाओं की दिशा, प्रवाह का भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा. सड़कों, कंक्रीट संरचना और निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले हीट आईलैंड प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर तापमान वृद्धि में मानवीय गतिविधियों की भूमिका का आकलन किया जाएगा.

गर्मी के कारणों का पता लगाएगी टीम: वैज्ञानिक यह निर्धारित करेंगे कि बांदा में तापमान वृद्धि केवल मौसमी कारणों से हो रही है या फिर स्थानीय परिस्थितियां भी इसे गंभीर बना रही हैं. अध्ययन के लिए पुराने तापमान रिकॉर्ड, मौसम संबंधी आंकड़े और वर्तमान उपग्रह डाटा का विश्लेषण किया जाएगा.

अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर जिले में प्रभावी हीट एक्शन प्लान, वृहद पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण उपाय, छायादार क्षेत्रों का विकास और गर्मी से बचाव के लिए रणनीतियां तैयार की जा सकेंगी.

48 डिग्री पार हो चुका बांदा का तापमान: सूचना विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले दिनों बांदा का तापमान 48 डिग्री को पार कर गया था. वैज्ञानिक इसके कारणों की खोज करेंगे. ऐसे में यह वैज्ञानिक अध्ययन स्थानीय कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

कब से कब तक अध्ययन: जनपद बांदा में स्थानीय पर्यावरणीय कारकों के फील्ड अध्ययन का काम 16 जून से 19 जून 2026 के बीच किया जा रहा है. केंद्र से परियोजना वैज्ञानिक डॉ. हफीजुल्लाह और अभिषेक गोंड इस अवधि में जनपद बांदा में रहकर परियोजना फील्ड का काम पूरा करेंगे. इस अवधि के फील्ड काम के लिए बांदा के खनन अधिकारी को भी इस केंद्र में परियोजना वैज्ञानिकों का सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है.

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