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बांदा जिला इतना गर्म क्यों? जांच करने पहुंची 6 वैज्ञानिकों की टीम; रिपोर्ट पर काम करेगा प्रशासन

बांदा जिला इतना गर्म क्यों? ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: दुनिया की सबसे गर्म शहरों में शामिल हो चुके बांदा में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? यह जांच करने के लिए यूपी शासन ने 6 वैज्ञानिकों की टीम जमीन पर उतारी है. इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई तय करेगा, ताकि बांदा में प्रचंड गर्मी को कंट्रोल किया जा सके. बांदा के जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि हमने शासन से अनुरोध किया था. इसके बाद 6 वैज्ञानिकों की टीम बांदा पहुंची है. यह टीम रिमोट सेंसिंग, भू-स्थानिक सूचना प्रणाली तकनीकी का उपयोग करते हुए बांदा जिले में वैज्ञानिक अध्ययन करेगी. विश्लेषण के बाद भविष्य में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए हीट वेव प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन का प्रभावी मॉडल तैयार किया जाएगा. भूजल स्तर की जांच: टीम द्वारा सतह तापमान का विश्लेषण किया जाएगा. सैटेलाइट इमेज से मिले डाटा के माध्यम से ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी, जहां भूमि का तापमान सर्वाधिक है. साथ ही वृक्षों की संख्या, वन क्षेत्र में हुए परिवर्तन और हरित आवरण की स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा. जिले में तालाब, नदियों, जलाशय और भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति का आकलन होगा. यह जांचा जाएगा की नमी की कमी किस प्रकार तापमान वृद्धि को प्रभावित कर रही है. बांदा के जिलाधिकारी अमित आसेरी. (Video Credit: ETV Bharat) तपती जमीन की जांच: बुंदेलखंड की चट्टानी भूमि, कम आर्द्रता, खुले भू-भाग और गर्म हवाओं की दिशा, प्रवाह का भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा. सड़कों, कंक्रीट संरचना और निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले हीट आईलैंड प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर तापमान वृद्धि में मानवीय गतिविधियों की भूमिका का आकलन किया जाएगा.