ETV Bharat / state

BDO के निलंबन की मांग पर 6 सरपंच टंकी पर चढ़े, देर रात BDO को किया APO, ग्रामीणों ने बजाए ढोल

करीब 19 दिन पहले सरपंचों ने बीडीओ पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपी थी. सरपंच एल.सी. डाबला ने आरोप लगाया कि नाराज सरपंच लगातार धरने पर बैठे थे और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे.

श्रीगंगानगर : जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति में मंगलवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब विकास अधिकारी (BDO) विनोद कुमार रैगर के निलंबन की मांग को लेकर छह सरपंच पानी की टंकी पर चढ़ गए. अचानक हुए इस घटनाक्रम से प्रशासन में हड़कंप मच गया. यह मामला शाम करीब 7 बजे उजागर हुआ, जबकि सरपंचों ने पहले ही टंकी पर चढ़ने की चेतावनी दी थी. पंचायती राज विभाग के उपायुक्त रामनारायण बड़गुजर के मुताबिक अनूपगढ़ BDO विनोद रैगर को APO किया गया है. विभाग के आदेश के तहत BDO विनोद रैगर का मुख्यालय जयपुर रहेगा.

मंगलवार शाम को 3 एनडी गांव में सरपंच एल.सी. डाबला (4 एलएम), सरपंच प्रतिनिधि काला सिंह (59 जीबी), सरपंच प्रतिनिधि प्रेम कुमार (3 एनडी) और सरपंच प्रतिनिधि गोपीराम (खोखरांवाली) पानी की टंकी पर चढ़ गए. दूसरी ओर 22 ए में सरपंच दिनेश शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ शर्मा ने भी टंकी पर चढ़कर विरोध जताया. सूचना मिलते ही तहसीलदार दिव्या चावला, पुलिस और प्रशासनिक टीमें दोनों स्थानों पर पहुंचीं और सरपंचों को समझाने का प्रयास करती रहीं. इसी बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दो सप्ताह से सरपंच विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी. उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत उच्च स्तरीय वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की.

पहले की जांच भले ही बीडीओ के पक्ष में की गई थी, लेकिन अब BDO को एपीओ कर दिया गया है. अब विभागीय जांच दोबारा होगी. बुधवार को सभी सरपंचों को वार्ता के लिए बुलाया गया है. अब धरना समाप्त कर दिया जाएगा. : पवन दुग्गल, पूर्व विधायक

प्रशासनिक दबाव और बढ़ती जनभावनाओं के बीच देर रात 11 बजे बड़ा फैसला आया. विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव राम नारायण बड़गुजर ने बीडीओ विनोद कुमार रैगर को एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए. आदेशों की पुष्टि होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया. रात करीब 11 बजे सभी सरपंच टंकी से नीचे उतर आए.