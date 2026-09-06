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फरियाद सुनने की जगह चौकी परिसर में ये क्या ? वीडियो वायरल होने से हड़कंप, प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

महराजगंज : नौतनवा थाना क्षेत्र की अड्डा बाजार पुलिस चौकी परिसर में एक युवक का जन्मदिन मनाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है. चौकी में केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संबंधित चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

दरअसल, नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित अड्डा बाजार पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों और एक दरोगा की मौजूदगी में एक युवक केक काटकर जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चौकी परिसर में निजी जन्मदिन समारोह आयोजित किए जाने और उसमें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे. जनता की शिकायतें सुनने वाले इस ड्यूटी स्थल पर ऐसे निजी आयोजन को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं भी तेज हो गईं. उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस पर संज्ञान लिया.