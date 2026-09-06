फरियाद सुनने की जगह चौकी परिसर में ये क्या ? वीडियो वायरल होने से हड़कंप, प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
पुलिस चौकी में युवक का जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल होने पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 8:20 PM IST
महराजगंज : नौतनवा थाना क्षेत्र की अड्डा बाजार पुलिस चौकी परिसर में एक युवक का जन्मदिन मनाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है. चौकी में केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संबंधित चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.
दरअसल, नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित अड्डा बाजार पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों और एक दरोगा की मौजूदगी में एक युवक केक काटकर जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा था.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चौकी परिसर में निजी जन्मदिन समारोह आयोजित किए जाने और उसमें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे. जनता की शिकायतें सुनने वाले इस ड्यूटी स्थल पर ऐसे निजी आयोजन को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं भी तेज हो गईं. उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस पर संज्ञान लिया.
एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी निचलौल को सौंपी गई थी. जांच में प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही पाई गई. जिस पर अड्डा बाजार चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अखिलेश यादव समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक विकास कुमार गौड़, कांस्टेबल प्रभार गौड़, कांस्टेबल अभिमन्यु खरवार, कांस्टेबल रामकृत यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार शामिल हैं.
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