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RSS प्रचारक से मारपीट का आरोप, SHO समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

नरैना थाने के बाहर विरोध जताते स्वयंसेवक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जिले के नरैना कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के जिला प्रचारक के साथ पुलिस के कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने RSS प्रचारक से बदसलूकी और मारपीट की. इसके बाद उन्हें थाने लाकर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.