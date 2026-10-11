RSS प्रचारक से मारपीट का आरोप, SHO समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नरैना थाने पहुंच कर जताया गुस्सा. एसपी ने दिए जांच के आदेश.
Published : October 11, 2026 at 5:59 PM IST
जयपुर: जिले के नरैना कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के जिला प्रचारक के साथ पुलिस के कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने RSS प्रचारक से बदसलूकी और मारपीट की. इसके बाद उन्हें थाने लाकर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
घटना की जानकारी मिलने पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नरैना थाने पहुंच कर विरोध दर्ज कराया. इस पूरे मामले को लेकर नरैना थानाधिकारी सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी. इस मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है.
छह पुलिसकर्मियों की जांच: इस घटना को लेकर जयपुर (ग्रामीण) एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि नरैना थाने के थानाधिकारी उमराव गुर्जर, एएसआई ओंकार व रमेश और कांस्टेबल कुलदीप, महिपाल व विनोद के खिलाफ लापरवाही की शिकायत मिली है. इसे लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी है. थानाधिकारी समेत सभी छह पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया है. निलंबन काल में इनका मुख्यालय जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस लाइन होगा. निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा.
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रास्ते में रोककर बदसलूकी व मारपीट का आरोप: जानकारी के अनुसार, RSS के सांभर जिला प्रचारक कृष्णकांत शनिवार शाम नरैना में कहीं से लौट रहे थे. पुलिस की गश्त टीम ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि गश्त टीम ने उनसे बदसलूकी की और विरोध करने पर मारपीट की. उन्हें थाने ले जाकर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. इसकी जानकारी मिलने पर रविवार सुबह RSS के कई स्वयंसेवक थाने पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया. सांभर वृत्ताधिकारी मुकेश जोशी, फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल चौधरी भी नरैना थाने पहुंचे और मामला शांत करवाने का प्रयास किया.
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