बलौदा बाजार-भाटापार में अलग-अलग हादसों में 6 की मौत, गम में डूबा परिवार
त्योहार के बीच हुए इन हादसों से पीड़ित परिवारों के बीच मातम है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 8:30 AM IST
बलौदा बाजार: जिले में हुए अलग-अलग हादसों में कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. पहला हादसा धनतेरस के दिन नेहरू चौक पर हुआ. यहां कारोबारी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी वर्षा और बेटे ईशान की करंट लगने से मौत हो गई. दूसरा हादसा ग्राम रवान के मंसा चौक की है. यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को कुचल दिया. हादसे में परिवार के मुखिया रामचंद्र ध्रुव और उनके दो बच्चों की मौत हो गई. तीनों बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनको अपनी चपेट में ले लिया. दोनों हादसों के बाद से इलाके में गम का माहौल है.
अलग-अलग हादसों में 6 की मौत
नेहरू चौक के आसपास रहने वाले लोगों की शिकायत है कि बिजली विभाग को बेतरतीब और खतरनाक हो रहे तारों को ठीक करना चाहिए. सबसे ज्यादा खतरा इन बिजली के तारों में बारिश के मौसम में रहता है. लोगों का कहना है कि वो इस बात की शिकायत बिजली विभाग से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है. मंसा चौक पर हुए घटनाक्रम को लेकर भी स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि आए दिन इस इलाके में तेज रफ्तार वाहन हादसों को दावत देते रहते हैं. इसके बाद भी तेज रफ्तार वाहनों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता.
तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला
मंसा चौक पर हुए हादसे को लेकर लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर अपने गांव खैरताल लौट रहा था. तभी तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उनके करीब पहुंच गया. जबतक रामचंद्र ध्रुव कुछ समझ पाते तबतक ट्रक के पहिए के नीचे परिवार आ चुका था. हादसे में 39 साल के रामचंद्र ध्रुव, 12 साल की बेटी हारिका ध्रुव और 16 साल का बेटा तोमेश ध्रुव तीनों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.