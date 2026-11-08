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बलौदा बाजार-भाटापार में अलग-अलग हादसों में 6 की मौत, गम में डूबा परिवार

अलग-अलग हादसों में 6 की मौत ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: जिले में हुए अलग-अलग हादसों में कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. पहला हादसा धनतेरस के दिन नेहरू चौक पर हुआ. यहां कारोबारी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी वर्षा और बेटे ईशान की करंट लगने से मौत हो गई. दूसरा हादसा ग्राम रवान के मंसा चौक की है. यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को कुचल दिया. हादसे में परिवार के मुखिया रामचंद्र ध्रुव और उनके दो बच्चों की मौत हो गई. तीनों बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनको अपनी चपेट में ले लिया. दोनों हादसों के बाद से इलाके में गम का माहौल है.

अलग-अलग हादसों में 6 की मौत नेहरू चौक के आसपास रहने वाले लोगों की शिकायत है कि बिजली विभाग को बेतरतीब और खतरनाक हो रहे तारों को ठीक करना चाहिए. सबसे ज्यादा खतरा इन बिजली के तारों में बारिश के मौसम में रहता है. लोगों का कहना है कि वो इस बात की शिकायत बिजली विभाग से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है. मंसा चौक पर हुए घटनाक्रम को लेकर भी स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि आए दिन इस इलाके में तेज रफ्तार वाहन हादसों को दावत देते रहते हैं. इसके बाद भी तेज रफ्तार वाहनों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता.