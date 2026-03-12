ETV Bharat / state

गाजियाबाद में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में थे लिप्त

गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित संगठनों को फॉलो और लाइक किया करता था.

गाजियाबाद में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 5:26 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिले के थाना मसूरी पुलिस टीम ने सावेज, जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है. दरअसल, थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा नाहल झाल पर चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान सूचना मिली कि ग्राम नाहल में सावेज नामक व्यक्ति प्रतिबंधित संगठनों की वीडियो देखकर और अपने साथियों को दिखाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, सावेज ग्रुप का प्रमुख मेंबर है, जो इंटर तक पढ़ा है और परचून की दुकान पर काम करता है. पिछले कुछ समय से वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा करता था, जिसमें उसके समुदाय के लोगों पर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं दिखाई देती थी. सावेज सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित संगठनों को फॉलो और लाइक किया करता था. साथ ही अपने साथी जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू और जावेद को भी इसके बारे में जानकारी देता था. सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित संगठनों को फॉलो करते थे, उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो भी देखा करते थे.

पूछताछ के दौरान जावेद ने पुलिस को बताया है कि वह इंटर तक पढ़ा है और ग्राम नाहल में तकरीबन 6 वर्षों तक मस्जिद में मौलाना के रूप में कार्य कर रहा था और अब वर्तमान में कस्बा मसूरी में अजीज नगर कॉलोनी में रहता है और मदरसा चलाता है. अन्य आरोपी इकराम मूल रूप से ग्राम नाहल का रहने वाला है और वर्तमान में वकालत का काम करता है. वहीं, जुनैद एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है. जबकि, फरदीन और फजरू दिहाड़ी मजदूरी करते हैं.

डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक, "गाजियाबाद पुलिस की सोशल मीडिया टीम द्वारा निगरानी के दौरान प्रकाश में आया कि मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव के कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जा रही है. इस सूचना के आधार पर थाना मसूरी द्वारा जब छानबीन की गई तो ग्राम नाहल के सावेज, जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू और जावेद का नाम प्रकाश में आया. इनके द्वारा ऐसी गतिविधियां करना पाया गया. सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो तथ्य सही पाए गए. जिसके आधार पर थाना मसूरी में अभियोग पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की छानबीन की जा रही है. अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

