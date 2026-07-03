बजरी लीज के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण, रातभर बारिश में भी डटे रहे, प्रशासनिक बेरुखी से बढ़ा गुस्सा
एक दर्जन गांवों के लोग 26 जून से लीज रद्द करने की मांग लेकर जालिया द्वितीय में धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
Published : July 3, 2026 at 11:50 AM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा व ब्यावर जिले की सरहद से गुजरने वाली प्रमुख खारी नदी से बजरी निकालने की राज्य सरकार की ओर से जारी लीज का विरोध तेज हो गया. एक दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग 26 जून से लीज रद्द करने की मांग लेकर जालिया द्वितीय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस बीच, दो महिलाओं समेत छह लोग गुरुवार शाम पांच बजे धरनास्थन के पास की पानी की टंकी पर चढ़ गए. इस बीच बरसात आ गई, लेकिन ये लोग पूरी रात टंकी पर ही रहे. ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी रात प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए. इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ रहा है.
उच्च अधिकारियों को बता दिया: भूख हड़ताल पर बैठे रामगोपाल जाट ने बताया कि खारी नदी में जो वाटर रिचार्ज होता है, उससे क्षेत्रवासी खेती किसानी करते हैं. यदि नदी में बजरी खत्म हो जाएगी तो पानी रिचार्ज नहीं होगा. हमें रोजगार के लिए मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा. ऐसे में हम बजरी लीज रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हमारी मांगों पर ध्यान देने के लिए ही छह लोग टंकी पर चढ़े हैं. वहीं बिजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ ने बताया कि हमने बुधवार को आंदोलनकारियों से वार्ता की थी. इस संबंध में आला अधिकारियों को अवगत करा दिया. दो महिलाओं एवं चार युवाओं के टंकी पर चढ़ने का पता चला है. मैं अभी निजी कार्य से बाहर हूं.
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लीज का विरोध : खारी नदी से राज्य सरकार ने बजरी खनन को लेकर एलओआई (लीज) जारी की है. इसके बाद खारी नदी के तलहटी क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले के कानिया, खारी का लांबा, मुरायला, पार्टियों का खेडा व गिरवर के साथ ही ब्यावर जिले के सबसे बड़े जालिया द्वितीय, आसन, सूतीखेडा गांव के लोगों में भारी रोष है. जालिया द्वितीय अस्पताल के पास 26 जून से रामगोपाल जाट, सत्यप्रकाश खेतावत, भंवरलाल गौर, राजेंद्र शर्मा व राजेश कायत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. ग्रामीणों की मांग है कि इस बजरी लीज को निरस्त किया जाए. लीज निरस्त नहीं की जाती है तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी. ग्रामीणों ने कहा कि हम बजरी लीज कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं. पूरी रात बारिश में धरनास्थल के साथ ही टंकी पर लोग मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली.
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