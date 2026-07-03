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बजरी लीज के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण, रातभर बारिश में भी डटे रहे, प्रशासनिक बेरुखी से बढ़ा गुस्सा

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा व ब्यावर जिले की सरहद से गुजरने वाली प्रमुख खारी नदी से बजरी निकालने की राज्य सरकार की ओर से जारी लीज का विरोध तेज हो गया. एक दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग 26 जून से लीज रद्द करने की मांग लेकर जालिया द्वितीय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस बीच, दो महिलाओं समेत छह लोग गुरुवार शाम पांच बजे धरनास्थन के पास की पानी की टंकी पर चढ़ गए. इस बीच बरसात आ गई, लेकिन ये लोग पूरी रात टंकी पर ही रहे. ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी रात प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए. इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ रहा है.

उच्च अधिकारियों को बता दिया: भूख हड़ताल पर बैठे रामगोपाल जाट ने बताया कि खारी नदी में जो वाटर रिचार्ज होता है, उससे क्षेत्रवासी खेती किसानी करते हैं. यदि नदी में बजरी खत्म हो जाएगी तो पानी रिचार्ज नहीं होगा. हमें रोजगार के लिए मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा. ऐसे में हम बजरी लीज रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हमारी मांगों पर ध्यान देने के लिए ही छह लोग टंकी पर चढ़े हैं. वहीं बिजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ ने बताया कि हमने बुधवार को आंदोलनकारियों से वार्ता की थी. इस संबंध में आला अधिकारियों को अवगत करा दिया. दो महिलाओं एवं चार युवाओं के टंकी पर चढ़ने का पता चला है. मैं अभी निजी कार्य से बाहर हूं.

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