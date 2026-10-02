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उत्तराखंड में यहां किराए के कमरे में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 3 महिलाएं समेत 6 लोग गिरफ्तार

किराए के कमरे में चल रहा था जिस्मफरोशी: दरअसल, देहरादून के कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र में किराए के कमरे में सेक्स रैकेट यानी देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था. जिसके लिए दिल्ली से युवतियां बुलाई गई थी. जबकि, एक नाबालिग लड़की को भी घूमाने के बहाने से दून लाया गया था. इसी बीच पुलिस को देह व्यापार की सूचना मिल गई. जिस पर कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

3 महिलाएं और 3 पुरुष गिरफ्तार, एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू: पुलिस के मुताबिक, बीती 1 अक्टूबर को कोतवाली पटेलनगर पुलिस को हरभजवाला स्थित नीलकंठ एनक्लेव में कुछ महिलाओं और पुरुषों की ओर से जिस्मफरोशी का धंधा कराए जाने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दबे पांव मकान में छापेमारी की. जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो 3 महिलाएं, 1 नाबालिग लड़की और 3 पुरुष मिले. जिनके पास आपत्तिजनक सामग्री और देह व्यापार से कमाए गए 18 हजार की नकदी मिली.

ग्राहक को व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी महिलाओं की तस्वीर: पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मनीष कुमार लखेड़ा ने मकान किराए पर लिया था. जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार का धंधा करा रहा था. आरोपी कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था. फिर उन्हें महिलाओं की फोटो भेजता था. ग्राहकों की पसंद के अनुसार महिलाओं को किराए के कमरे या ग्राहक के बताए स्थान पर भेजा जाता था.

जिस्मफरोशी के धंधे में गिरफ्तारी आरोपी-

मनीष कुमार लखेडा, निवासी- नीलकंठ एनक्लेव, हरभजवाला, देहरादून अभिषेक, निवासी- महावीर नगर, दिल्ली भानू उर्फ सिद्धान्त, निवासी- बड़ोवाला, आरकेडिया नगर, देहरादून महिला, निवासी- शंकरपुर, पूर्वी दिल्ली महिला, निवासी- संगम विहार, दिल्ली महिला, निवासी- कल्याणपुरी, दिल्ली

"नाबालिग लड़की को आरोपी का साथी अभिषेक दिल्ली से मसूरी घूमाने के बहाने देहरादून लेकर आया था. कमरे में उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाया गया. लड़की के इनकार करने पर उसे जबरन कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था. मामले में कोतवाली पटेलनगर में बीएनएस की धारा 96/99/127(2)/3(5), पॉक्सो अधिनियम की धारा 14(5) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5/11 में मुकदमा दर्ज किया गया है."- नरेश राठौर, कोतवाली पटेल नगर प्रभारी

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