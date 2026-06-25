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रामपुर में पुतला फूंकने के मामले में आया फैसला, पूर्व विधायक समेत छह लोगों पर लगा जुर्माना

साल 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए पुतला दहन प्रकरण में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है.

पूर्व विधायक संजय कपूर व अन्य लोग
पूर्व विधायक संजय कपूर व अन्य लोग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:09 PM IST

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रामपुर : जिले में साल 2019 के चर्चित पुतला दहन मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. एसीजेएम फर्स्ट की अदालत ने पूर्व विधायक संजय कपूर समेत छह आरोपियों को जुर्माने से दंडित किया है. हालांकि अदालत ने सभी आरोपियों पर 450-450 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के आरोप से जुड़ा था, जिसमें सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. फैसले के बाद पूर्व विधायक संजय कपूर ने इसे न्याय की जीत बताया.




साल 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए पुतला दहन प्रकरण में अदालत का फैसला आया है. एसीजेएम फर्स्ट की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पूर्व विधायक संजय कपूर समेत छह आरोपियों को जुर्माने से दंडित किया है. इस मामले में कुल सात लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन एक आरोपी अर्शद अली गुड्डू के निधन के बाद छह लोगों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रही.




मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक संजय कपूर ने कहा कि उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि प्रशासन की ओर से जारी नोटिस विधिक रूप से मान्य नहीं था. नोटिस में तारीखें हाथ से लिखी गई थीं और इसी आधार पर अदालत में नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई थी.


पूर्व विधायक ने बताया कि मामले में उनके अलावा नोमान खान, मामून शाह खान, मुतीउर्रहमान खान, एकलव्य वाल्मीकि सहित 7 आरोपी थे. इसमें एक आरोपी अरशद अली गुड्डू की मृत्य हो चुकी है. अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 450 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में अपने अधिवक्ताओं से आगे की कानूनी राय भी लेंगे.

पूर्व विधायक संजय कपूर के अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला 2019 का है. वर्ष 2000 में 144 के उल्लंघन के रूप में 188 IPC के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. आज फैसला आया है.

​इस मामले में सभी अभियुक्तों को धारा 188 IPC में ₹200 का जुर्माना व सिक्स प्रांतीय विशेष अधिनियम शक्ति अधिनियम के अंतर्गत ₹250 के जुर्माने से दंडित किया गया है. उन्होंने बताया कि दोषमुक्त तो नहीं कहेंगे, दोषसिद्धि हुई है. सिर्फ जुर्माने से दंडित किया गया है.


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