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रामपुर में पुतला फूंकने के मामले में आया फैसला, पूर्व विधायक समेत छह लोगों पर लगा जुर्माना

रामपुर : जिले में साल 2019 के चर्चित पुतला दहन मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. एसीजेएम फर्स्ट की अदालत ने पूर्व विधायक संजय कपूर समेत छह आरोपियों को जुर्माने से दंडित किया है. हालांकि अदालत ने सभी आरोपियों पर 450-450 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के आरोप से जुड़ा था, जिसमें सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. फैसले के बाद पूर्व विधायक संजय कपूर ने इसे न्याय की जीत बताया.







साल 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए पुतला दहन प्रकरण में अदालत का फैसला आया है. एसीजेएम फर्स्ट की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पूर्व विधायक संजय कपूर समेत छह आरोपियों को जुर्माने से दंडित किया है. इस मामले में कुल सात लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन एक आरोपी अर्शद अली गुड्डू के निधन के बाद छह लोगों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रही.







मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक संजय कपूर ने कहा कि उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि प्रशासन की ओर से जारी नोटिस विधिक रूप से मान्य नहीं था. नोटिस में तारीखें हाथ से लिखी गई थीं और इसी आधार पर अदालत में नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई थी.