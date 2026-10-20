पलामू में अलग- अलग हादसों में छह लोगों की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस
पलामू में 24 घंटे के भीतर अलग- अलग हादसों में कुल छह लोगों की मौत हो गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 8:31 PM IST
पलामू: जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई. 4 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है जबकि एक की मौत सड़क हादसे और एक महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. दरअसल, मंगलवार को पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप
इधर, ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया है जबकि मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. हैदरनगर के थाना प्रभारी तंजीलुल मन्नान के मुताबिक, पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है.
कररबार नदी में डूबने से मौत
दूसरी घटना पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की है. बेल बिगहा के नावाडीह के रहने वाले 64 वर्षीय किसान अवध सिंह की कररबार नदी में डूबने से मौत हो गई. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद शव को नदी से बाहर निकाला है. हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पतरा कला के 35 वर्षीय किसान अंबेडकर कुमार पासवान की कुआं में डूबने से मौत हो गई है. तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया है.
तालाब में डूबने से दिव्यांग की मौत
हुसैनाबाद के थाना प्रभारी चंदन कुमार ने दोनों घटनाओं की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. चौथी मौत पलामू के पाटन थाना क्षेत्र केल्हार गांव में हुई है, जहां तालाब में डूबने से दिव्यांग की मौत हो गई है, दिव्यांग मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर था. पाटन के थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने घटना की पुष्टि की है.
सड़क हादसे में युवक की मौत
5वीं मौत पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में हुई है. खोड़ही गांव में कुआं में बाइक समेत गिरने से सोनू कुमार नाम के युवक की मौत हो गई. सोनू कुमार पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र के बसना गांव का रहने था. वह बाइक से ससुराल जा रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ. इस घटना में सोनू का साढू भी जख्मी हैं. छतरपुर के थाना प्रभारी सौरव चौबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
छठी मौत पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में हुई है, जहां सड़क हादसे में जियाउल नाम के युवक की मौत हो गई. इस हादसे में जियाउल का भाई भी गंभीर रूप से जख्मी है. पड़वा के थाना प्रभारी अंकित कुमार ने घटना की पुष्टि की है.
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