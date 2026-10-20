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पलामू में अलग- अलग हादसों में छह लोगों की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

एसपी कार्यालय, पलामू ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई. 4 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है जबकि एक की मौत सड़क हादसे और एक महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. दरअसल, मंगलवार को पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

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