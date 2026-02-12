ETV Bharat / state

रांची में तेज रफ्तार का कहर, रेलवे टीटी समेत छह को रौंदा

रांची: राजधानी रांची में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार देर रात फिर एक ब्लैक कार ने आतंक मचाया है. कार ने छह लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई. जबकि पांच लोग घायल हो गए. इससे पहले रांची के कचहरी चौक पर एक ब्लैक कार ने कहर बरपाया था.

रात में हुआ हादसा

बुधवार देर रात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर चौक के पास तेज रफ्तार काली रंग की एक कार ने सड़क किनारे चल रहे छह लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक धर्मेंद्र सिंह मूलरूप से हटिया के रहने वाले थे. वर्तमान में वे चुटिया इलाके में ही रह रहे थे.

वहीं घायलों में रेलवे की महिला टीटी अन्नापूर्णा नायडू, उसके पुत्र कुणाल नायडू, अमित सिंह, संदीप महतो और प्रशांत गौरव शामिल हैं. इस घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर फरार हो गया. घटना के बाद आसपास में मौजूद लोगों ने सभी घायलों को गुरुनानक अस्पताल ले गए. जहां सभी को भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि घायल महिला टीटी और उसके पुत्र की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलने के बाद चुटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम जांच में जुट गई है. घटनास्थल और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाल रही है. रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि कार की पहचान हो चुकी है. जल्द ही आरोपी पुलिस के कब्जे में होगा.