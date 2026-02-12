ETV Bharat / state

रांची में तेज रफ्तार का कहर, रेलवे टीटी समेत छह को रौंदा

रांची सड़क हादसे में एक कार ने छह लोगों को रौंद दिया. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 10:28 AM IST

रांची: राजधानी रांची में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार देर रात फिर एक ब्लैक कार ने आतंक मचाया है. कार ने छह लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई. जबकि पांच लोग घायल हो गए. इससे पहले रांची के कचहरी चौक पर एक ब्लैक कार ने कहर बरपाया था.

रात में हुआ हादसा

बुधवार देर रात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर चौक के पास तेज रफ्तार काली रंग की एक कार ने सड़क किनारे चल रहे छह लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक धर्मेंद्र सिंह मूलरूप से हटिया के रहने वाले थे. वर्तमान में वे चुटिया इलाके में ही रह रहे थे.

वहीं घायलों में रेलवे की महिला टीटी अन्नापूर्णा नायडू, उसके पुत्र कुणाल नायडू, अमित सिंह, संदीप महतो और प्रशांत गौरव शामिल हैं. इस घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर फरार हो गया. घटना के बाद आसपास में मौजूद लोगों ने सभी घायलों को गुरुनानक अस्पताल ले गए. जहां सभी को भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि घायल महिला टीटी और उसके पुत्र की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलने के बाद चुटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम जांच में जुट गई है. घटनास्थल और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाल रही है. रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि कार की पहचान हो चुकी है. जल्द ही आरोपी पुलिस के कब्जे में होगा.

नेपाल हाउस से रेलवे स्टेशन की ओर आ रही थी कार

स्थानीय लोगो ने बताया कि ब्लैक रंग की कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि दस सेकेंड में कई लोगों को धक्का मारते हुए फरार हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार रात मुनचून नामक व्यक्ति ने गृह प्रवेश की दुर्गा मंदिर चौक के समीप पार्टी दी थी. पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. पार्टी से खाना खाकर कई लोग पैदल अपने घर जा रहे थे तो कुछ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. इस दौरान रात करीब साढ़े दस बजे नेपाल हाउस की ओर से तेज रफ्तार कार पहुंची.

बताया जा रहा है कि चालक अपनी कार सौ से भी अधिक स्पीड से चला रहा था. इसी रफ्तार से चालक कार पहले एक व्यक्ति को धक्का मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास में मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो चालक ने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा दी. उसी रास्ते से स्कूटी पर महिला टीटी अन्नापूर्णा अपने पुत्र कुणाल के साथ जा रही थी. चालक ने उन्हें भी जोरदार टक्कर मारते हुए करीब तीन लोगों को और धक्का मार दिया. चालक को पकड़ने के लिए लोग दौड़े तो आरोपी चालक कार लेकर फरार हो गया.

संपादक की पसंद

