दुबई से आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा चलाते छह गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग के बहाने लोगों को जोड़ते

जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम. डेबिट-क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक जब्त.

police seized the equipment
पुलिस ने जब्त किए उपकरण. (Photo source : Jaipur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 8:13 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये एक किराए के फ्लैट से साइबर ठगी का खेल चला रहे थे. सीएसटी के कांस्टेबल प्रदीप सोनी की सूचना पर रामनगरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अपने लैपटॉप में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चला रहे थे. यह गेमिंग वेबसाइट लेजर आईडी पर चलाई जा रही थी. इसकी लाइन दुबई से जुड़ी बताई जा रही है. आरोपी लोगों को ऑनलाइन गेमिंग का झांसा देकर आईडी से जोड़ते और म्यूल बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे.

फ्लैट में दबिश: स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि रामनगरिया थाना इलाके में एक फ्लैट से चांदपोल निवासी अदनान अहमद, अबू हमजा, चित्तौड़गढ़ निवासी संपत कीर, शाहपुरा (भीलवाड़ा) निवासी हेमेंद्र सिंह राणावत, लतासर (बाड़मेर) निवासी उत्तमराम और दतिया (मध्यप्रदेश) निवासी उमेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 42 डेबिट-क्रेडिट कार्ड, 31 चेकबुक व पासबुक, 17 मोबाइल, 5 लैपटॉप व कंप्यूटर, 5 सील, सात सिम कार्ड और एक-एक स्कूटी व कार जब्त की है.

पढ़ें:गिरोह बनाकर अवैध ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में युवती सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

मोटी रकम निवेश करा मोबाइल कर लेते बंद: पड़ताल में सामने आया कि ये आरोपी दस फीसदी कमीशन के आधार पर काम कर रहे थे. ऑनलाइन गेमिंग का झांसा देकर पहले लोगों से 300 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन करते थे. ऑनलाइन गेम खेलने पर वे दो से पांच हजार रुपए जीतने का लालच देते थे. जब ग्राहक लालच में आकर मोटी रकम निवेश करता तो आरोपी अपना मोबाइल बंद कर लेते थे. जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सिम और म्यूल बैंक खातों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. इनके तार दुबई से जुड़े होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है.

पढ़ें:उदयपुर में दुबई से संचालित ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 5 करोड़ की सट्टेबाजी का खुलासा, 7 गिरफ्तार

