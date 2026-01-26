ETV Bharat / state

दुबई से आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा चलाते छह गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग के बहाने लोगों को जोड़ते

जयपुर: राजधानी जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये एक किराए के फ्लैट से साइबर ठगी का खेल चला रहे थे. सीएसटी के कांस्टेबल प्रदीप सोनी की सूचना पर रामनगरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अपने लैपटॉप में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चला रहे थे. यह गेमिंग वेबसाइट लेजर आईडी पर चलाई जा रही थी. इसकी लाइन दुबई से जुड़ी बताई जा रही है. आरोपी लोगों को ऑनलाइन गेमिंग का झांसा देकर आईडी से जोड़ते और म्यूल बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे.

फ्लैट में दबिश: स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि रामनगरिया थाना इलाके में एक फ्लैट से चांदपोल निवासी अदनान अहमद, अबू हमजा, चित्तौड़गढ़ निवासी संपत कीर, शाहपुरा (भीलवाड़ा) निवासी हेमेंद्र सिंह राणावत, लतासर (बाड़मेर) निवासी उत्तमराम और दतिया (मध्यप्रदेश) निवासी उमेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 42 डेबिट-क्रेडिट कार्ड, 31 चेकबुक व पासबुक, 17 मोबाइल, 5 लैपटॉप व कंप्यूटर, 5 सील, सात सिम कार्ड और एक-एक स्कूटी व कार जब्त की है.

पढ़ें:गिरोह बनाकर अवैध ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में युवती सहित पांच आरोपी गिरफ्तार