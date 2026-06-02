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बरेली में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाते हुए छह लोग गिरफ्तार; थाने लाये गये सात मुर्गे, कुछ आरोपी मौके से फरार

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

बरेली में छह लोग गिरफ्तार
बरेली में छह लोग गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 3:43 PM IST

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बरेली : भोजीपुरा इलाके में मंगलवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर खेलने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के साथ सात मुर्गों को भी थाने लाया गया. थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के लिए यह दृश्य कौतूहल का विषय बन गया.



पुलिस के मुताबिक, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैदपुर एरोला स्थित एक आम के बाग में मुर्गों की लड़ाई कर बड़े पैमाने पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर छापेमारी की थी. इस दौरान कुछ जुआरी मौके से भाग निकले. पुलिस ने मौके से मकसूद खां, अख्तर खां, साजिद, पप्पू, तेजपाल और भुलइया को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में गलती की माफी मांगते हुए बताया कि ग्राम सैदपुर प्यारेलाल में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ राजा करवाता है.आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह लोग जुआं खेलने गये थे. इस दौरान पुलिस आ गई. आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सके. जुआ खेलते हुए अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गये. आरोपियों के साथ-साथ सात मुर्गों को भी थाने लाया गया.



पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



यह भी पढ़ें : गोरखपुर में पीट-पीट कर हुई हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

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