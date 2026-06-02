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बरेली में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाते हुए छह लोग गिरफ्तार; थाने लाये गये सात मुर्गे, कुछ आरोपी मौके से फरार

बरेली : भोजीपुरा इलाके में मंगलवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर खेलने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के साथ सात मुर्गों को भी थाने लाया गया. थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के लिए यह दृश्य कौतूहल का विषय बन गया.





पुलिस के मुताबिक, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैदपुर एरोला स्थित एक आम के बाग में मुर्गों की लड़ाई कर बड़े पैमाने पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर छापेमारी की थी. इस दौरान कुछ जुआरी मौके से भाग निकले. पुलिस ने मौके से मकसूद खां, अख्तर खां, साजिद, पप्पू, तेजपाल और भुलइया को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में गलती की माफी मांगते हुए बताया कि ग्राम सैदपुर प्यारेलाल में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ राजा करवाता है.आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह लोग जुआं खेलने गये थे. इस दौरान पुलिस आ गई. आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सके. जुआ खेलते हुए अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गये. आरोपियों के साथ-साथ सात मुर्गों को भी थाने लाया गया.