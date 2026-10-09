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24 साल पहले सीने में उतारी थी गोली, अब सासाराम कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, जानिए नागेश्वर सिंह हत्याकांड की कहानी

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में महज दो डिसमिल जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में करीब 24 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. सासाराम स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

मामला डालमियानगर थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव का है. यहां एक जुलाई 2002 को महज दो डिसमिल जमीन को लेकर गोतिया-पटीदारों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते जमीन का यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इसी दौरान नागेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.