24 साल पहले सीने में उतारी थी गोली, अब सासाराम कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, जानिए नागेश्वर सिंह हत्याकांड की कहानी
सासाराम कोर्ट ने नागेश्वर सिंह हत्याकांड में 24 साल बाद फैसला सुनाया है, जानिए कोर्ट ने क्या सजा दी. रिपोर्ट रवि कुमार
Published : October 9, 2026 at 11:33 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में महज दो डिसमिल जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में करीब 24 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. सासाराम स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
मामला डालमियानगर थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव का है. यहां एक जुलाई 2002 को महज दो डिसमिल जमीन को लेकर गोतिया-पटीदारों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते जमीन का यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इसी दौरान नागेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
घटना में उनके परिवार की दो महिलाएं मानिराजो देवी और मीना देवी भी गोली लगने से घायल हो गई थीं. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और मामले में सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.
इस मामले में लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद सासाराम कोर्ट ने छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को सजा मिली है, उनमें शिवपूजन सिंह, राजू सिंह, उपेंद्र सिंह, बबलू सिंह, गणेश सिंह और वीरेंद्र सिंह शामिल हैं. मुकदमे के लंबे अंतराल के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है.
अपर लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि ''एक जुलाई 2002 को सिंघौली गांव में जमीन विवाद को लेकर यह घटना हुई थी. हत्या के इस मामले में कुल सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.''
सासाराम के एडीजे-5 की कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा दोषियों को अतिरिक्त सजा भी सुनाई है. राजू सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा दी गई है. वहीं, अन्य दोषियों को भी दो-दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
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