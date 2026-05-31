ETV Bharat / state

बिहार में 6 नक्सली गिरफ्तार, लेवी मांगने और धमकाने का आरोप

क्या बोले एसडीपीओ?: दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि बंदेया थाना क्षेत्र के ग्राम चपरा में तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा था. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा खुदाई कार्य को बाधित करने और लेवी वसूलने के उद्देश्य से वादी और उनके सहयोगियों को धमकी भरा पत्र दिया गया था. इस संबंध में बंदेया थाना कांड संख्या-53/25, दिनांक 26 मई 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

तालाब खुदाई कार्य में लेवी मांगने का आरोप: इन पर चपरा गांव में तालाब खुदाई कार्य के दौरान नक्सलियों के नाम पर धमकी भरा पत्र देकर लेवी मांगने का आरोप है. पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई जारी है.

औरंगाबाद: बिहार की औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिले के गोह प्रखंड के बंदेया थाना क्षेत्र में तालाब खुदाई के दौरान लेवी मांगने पहुंचे 6 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन 6 नक्सलियों में से 4 गया जिले के हैं, जबकि 2 औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी किस संगठन से जुड़े हैं?

27 मई की रात आए थे धमकाने: इसके बाद 27 मई 2026 की रात करीब एक बजे तालाब खुदाई कार्य में लगे कर्मियों ने बंदेया थानाध्यक्ष को सूचना दी कि कुछ अज्ञात अपराधी और स्वयं को नक्सली बताने वाले लोग उन्हें धमका रहे हैं. आरोपियों ने काम बंद करने, मशीन और अन्य सामान जलाने की धमकी दी थी. साथ ही ये भी कहा गया कि पिछले वर्ष भी काम रुकवाने के लिए इसी प्रकार की पर्ची दी गई थी.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच: सूचना मिलते ही बंदेया थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए औरंगाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सूचना संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की.

छह नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे: जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता तब मिली, जब गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र से उदय कुमार को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उदय कुमार ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी दी. उदय कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने संटू यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने चपरा बधार क्षेत्र में छापेमारी कर एक और देसी कट्टा, एक थरनेट और एक मासकेट राइफल जब्त किया है.

"सभी अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपने-अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है. सभी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपितों का किसी संगठित आपराधिक गिरोह अथवा नक्सली संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था या नहीं. पुलिस अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है."- अशोक कुमार दास, एसडीपीओ, दाउदनगर

ये भी पढ़ें: Explainer : बिहार से 'लाल सलाम' पूरी तरह खत्म, ऐसे हुआ नक्सलियों का 'The End'