ऑपरेशन शटर डाउन पार्ट-2: छह आरोपी गिरफ्तार, पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेट नोडल अधिकारी भी शामिल

झालावाड़: पुलिस ने 'ऑपरेशन शटरडाउन पार्ट-2' शुरू किया है, जिसको लेकर जिले की साइबर पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है. पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली, पंजाब राज्यों सहित जयपुर, भरतपुर, दौसा एवं जोधपुर जिले में छापेमारी कर 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी डिटेन किए गए हैं. पुलिस की गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है. ऑपरेशन पार्ट 2 में पुलिस ने सरकारी योजना में फर्जी रूप से अकाउंट अटैच करने वाले गिरोह के सरगनाओं को पकड़ा है. गिरोह में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्ट्रेट में कार्यरत कई कर्मचारी शामिल हैं. पुलिस ने मामले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर मोहम्मद लइक को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि ऑपरेटर मोहम्मद लइक के पास स्टेट नोडल ऑफिस का ऑफिशियल एक्सेस था, जिससे वह स्टेट व जिला नोडल ऑफिस की आईडी प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत उपयोग के लिए क्रिएट करता था. आरोपी ऑफिस टाइम के बाद अवैध रूप से क्रिएट की गई आईडी को एक्टिवेट करता था. इसके बाद जिला नोडल ऑफिस की आईडी किसी प्राइवेट व्यक्ति को क्रिएट कर देता था. वह व्यक्ति आईडी से किसान सम्मान योजना के अपात्र आवेदकों को अनाधिकृत रूप से लैंड सीडिंग एवं इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर देता था, जिससे उसके खाते में अनाधिकृत राजकीय धनराशि प्राप्त हो जाती थी. आरोपी के द्वारा जिले के नोडल आईडी के मोबाइल नंबर बदल दिए जाते थे, जिससे ओटीपी एजेंटों के पास जाता था. आरोपी के द्वारा कई जिलों में फर्जी जिला नोडल की आईडी क्रिएट की गई थी.

ये हुए गिरफ्तार: पुलिस ने इस ऑपरेशन में मोहम्मद लइक सहित सुभाष, मोहम्मद शाहिद, रोहित कुमार, संदीप शर्मा व सुन्नत शर्मा को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा पुलिस ने मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय फलोदी में कार्यरत रमेश चंद्र तथा झालावाड़ जिले के पीएम किसान पोर्टल पर बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को जोड़ने के मामले में भागचंद को डिटेन किया है.